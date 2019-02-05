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民主黨議員藉機抗議川普 邀大批政策受害者旁聽咨文

2019-02-05 19:13世界日報 編譯陳韻涵╱綜合4日電

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川普5日在國會發表國情咨文，已宣布參選2020年總統提名的民主黨議員紛紛利用機會邀請賓客出席，藉此強調施政要務或批評川普的政策，應邀人士包括受政府關門影響的聯邦員工、被開除的川普高球俱樂部無證移民、大法官卡瓦諾(Brett Kavanaugh)的批評者，以及跨性別海軍少校等。

每位國會議員可邀請一位嘉賓旁聽國情咨文，成為許多議員凸顯政策議題的機會。

加州聯邦參議員賀錦麗(Kamala Harris)邀請航管員崔夏．佩席利-帝維克(Trisha Pesiri-Dybvik)，她的家園在2017年加州大火中全毀，日前又因政府停擺而無薪休假月餘；同樣邀請受影響政府雇員出席的，還有率先宣布參選總統的麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)。

紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)將偕跨性別海軍少校垂曼(Blake Dremann)出席，抗議川普禁止跨性別者從軍的政策。

明尼蘇達州聯邦參議員艾米．柯洛布查(Amy Klobuchar)邀請一名選民，他因無法負擔胰島素費用而痛失愛子，盼引起可負擔健康照護的討論。

紐約州眾議員歐凱秀．柯提茲(Alexandria Ocasio-Cortez)邀請安娜．瑪莉亞．阿奇拉(Ana Maria Archila)出席，她去年9月與另一名女子在國會山莊電梯口，「巧遇」前共和黨聯邦參議員佛萊克(Jeff Flake)，泣訴要求他三思卡瓦諾的提名許可，成為新聞頭條。

另外，新澤西州眾議員邦妮．柯爾曼(Bonnie Coleman)邀請來自瓜地馬拉的無證移民維多莉娜．莫拉萊斯(Victorina Morales)出席旁聽，她曾在新州貝明斯特(Bedminister)川普高球俱樂部工作五年後遭開除。

柯爾曼說，莫拉萊斯是對抗川普移民政策的鮮活案例，也證實川普視移民為謀殺犯、毒梟等「社會禍亂」的說法錯誤。

川普移民跨性別
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