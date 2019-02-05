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東部海域4.3地震！花蓮、宜蘭最大震度3級

暴風雨連三天 滑坡危險升級

2019-02-05 19:04世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

影音來源：記者楊青

持續三天的冬季暴風雨農曆大年除夕繼續橫掃南加州，各地災情頻傳，洛杉磯縣、橙縣、范杜拉縣之前火毀山區大規模滑坡危險繼續升級。到4日傍晚，多個縣地的山洪警報仍在持續當中。4日的暴風雨同時帶來部分地區時速高達70至80哩的狂風，沿海地區仍處於高度危險狀態，山區降雪雪線大幅度下降，國家氣象局呼籲民和遊客在本周三下午之前不要前往海灘，盡量避免山區夜間行車，以免發生意外。

連續三天的本次暴風雨周一勢頭絲毫沒有減弱，南加州大部分地區都在不同時間段出現瓢潑大雨，造成許多城市街區洪澇，行車受阻。洛杉磯縣、聖伯納汀諾縣、河濱縣和橙縣均出現不同程度的洪澇；安那罕、聖塔安那、河濱市、爾灣、芳塔那、莫瑞諾谷、杭廷頓灘和安大略等地部分公路被迫關閉。加州公路局也關閉405號公路和118號公路的西向出口。六旗公園提前在下午2時關閉。

至當天傍晚，橙縣Trabuco Canyon 路一帶的公路依然關閉，從附近山區流經火毀地區的洪流隨時可能造成民生命危險。橙縣消防部門表示，當天下午通過當地的洪流兇猛，洪水足以沖走8000磅一根的擋土柱。

大雨也造成各地車禍不斷。5號公路Alicia附近和拉古納尼格地區，當天下午1時左右發生重大車禍，三輛救護車前往現場搶救，傷亡情況暫時不詳。

根據氣象預報，本場暴風雨將持續到本周三清晨，到周三中午才會全部放晴。聖蓋博山區周二大年初一將繼續降雪，雪線下降到海拔3500至4500呎，周二晚上甚至在海拔2000呎地區都可能降雪。對夜間在山區行駛的車輛造成威脅，尤其5號公路Grapevine附近，14號公路Soledad Canyon和33號公路的Ojai附近、154號公路通往聖塔芭芭拉縣一帶，都存在較大的危險隱患。

預計到周三清晨，洛杉磯縣山區除聖塔蒙尼卡山脊外，7000呎以上高山降雪量將高達12至18吋，4000呎山區降雪量也有兩至四吋。此外，聖塔芭芭拉和聖路易斯比玆堡縣山區將有三至六吋的降雪。

加州公路巡警局和警消部門均提醒民，由於暴雨已持續多日，各地的泥土鬆弛，樹木及電線竿倒伏危險增加，民出行和駕駛都需多加小心。

降雪洛杉磯車禍
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