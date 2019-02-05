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墜機4人喪命波及住宅起火燃燒 華人酒店過春節

2019-02-05 13:46世界日報 約巴林達市報導

影音來源：記者啟鉻

美式足球超級盃當天一架小飛機因故疑似在空中解體，零件砸中約巴林達市一住宅區的兩棟住宅，其中一棟住宅起火燃燒，住宅內四人喪命。這家住宅的鄰居是一戶華人，據女屋主妹妹林女士表示，當時一家人才歡歡喜喜地在餐館吃完飯返回住家，聽到空中傳來隱約巨響，還以為是響雷，隨後鄰宅起火，她和姐姐一家人都驚駭不已，還好住宅損失較輕。但他們一家人出於安全考慮，已搬到酒店住兩晚。

墜機波及 華人酒店過春節
墜機波及 華人酒店過春節
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3日午後小飛機墜落事件，直接受災的共有兩棟住宅，其中最嚴重的一棟住宅起火燃燒，住宅內有四人喪命，該住宅位於柯萊斯特諾爾街19941號（19941 Crestknoll Dr.）。與該住宅左側一牆之隔的住戶是華裔林姓一家。據女屋主的妹妹說，她們在4日午後曾返家取必需衣物，一家人當晚將在附近酒店過夜，這是他們一家人繼3日事故發生後在酒店度過的第二個夜晚。

她說，3日是中國傳統農曆春節大年前夕，一家人午間吃完團圓飯，從餐館返回住家時，忽聽屋外有類似打雷聲音，然後地面發生震動，以為發生了地震，接著鄰居家開始起火。一家人非常驚駭，不知發生什麼事情。因鄰居住宅起火，林姓一家人不敢待在屋內。過了不久，消防車、警察趕到，消防員進行撲救。警方也趕緊將他們一家人轉移到安全地方。

墜機波及 華人酒店過春節
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林女士表示，最初並不知道鄰居家火災損失到什麼程度，或者是否有人員傷亡。通過媒體才瞭解是怎麼回事。據她了解，鄰居家白人祖父母與兒子兒媳在這次災難中受害死亡，有兩個孩子倖存。聽說他們家所以祖父母和兒子兒媳兩家人團聚，是為了一起收看3日午的美式足球超級盃比賽，沒想到天降橫禍，兩個孩子成為孤兒。

她姐姐家只是靠近起火住宅一面的窗子玻璃出現破損，院子的一棵橙子樹靠近起火住宅一面的樹枝被燒焦，還有屋頂受到輕微損失。感覺很是萬幸，多虧消防員來的及時，否則姐姐住宅也很快被大火吞噬。姐姐在此居住20餘年，受害鄰居非常友善。

墜機波及 華人酒店過春節
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距離起火住宅不遠的另一處住宅也遭到墜落小飛機掉落引擎及部分零件擊中，屋主是白人夫婦。所幸發生事故時，沒有人在屋內，住宅也未起火。被擊中的部分包括一樓和二樓窗子。4日當天，不少主流媒體守候在現場採訪。

消防員足球警察
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