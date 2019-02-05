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華裔警難團圓：感謝家人支持

2019-02-05 13:51世界日報 紐約報導

影音來源：記者張晨

農曆新年是闔家團圓的日子，因警察的職業特殊性，來自華裔移民家庭的警員擔負起治安重任，也擔負著對家人的愧疚；紐約亞裔警務協會(Asian Jade Society)多名警員於4日除夕感謝家人年復一年的支持，更許願要用自身的語言和文化優勢更好地服務社區，帶動更多人加入市警隊伍。

（已改）華裔警員齊拜年：歡度春節，「團圓」是真 (1300 多圖) 張晨
（已改）華裔警員齊拜年：歡度春節，「團圓」是真 (1300 多圖) 張晨
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巡官符敏樺加入市警已13年，她1970年代末隨父母從香港移民來美，在曼哈頓華埠成長，家中有姊妹五人，父母在華埠都是勞工，非常辛苦，她說，因熱愛警匪電影，後來萌生做警察的念頭，但小時候很少見街上有華裔警察的面孔，「我作為亞裔女孩，擁有和男孩子一樣強的『正義感』」。

先後服務於華埠市警五分局與下東城七分局的符敏樺表示，重大節日常在外執勤，家人也曾抱怨過，母親更一直擔心她的安全；「我很愧疚」，也想時常陪伴父母，但看到華埠和下東城社區一天天變好，就覺得從警和堅守崗位「是我做過最正確的決定」。

反金融詐騙組(Financial Crimes Task Force)警探宗永豪曾在摩根史坦利(Morgan Stanley)做了十年的金融分析師，2008年加入市警；他表示，該組覆蓋全市、負責的案件也常涉及他州，臨時調派到別州辦案已是家常便飯。

「每年春節華埠遊行，常看到很多孩子用羨慕的眼神看著我」，宗永豪說，他希望給年輕一代樹立積極正確的榜樣；而母親非常支持他從警，逢年過節不能回家與她團聚雖讓他有「負罪感」，但也慶幸有母親的支持。

（已改）華裔警員齊拜年：歡度春節，「團圓」是真 (1300 多圖) 張晨
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紐約亞裔警務協會主席李海平表示，他從警的23年中不但得到家人諒解，連兒子李健樂也受影響加入市警，如今服務於東村市警九分局。

市警交通安全局局長陳文業作為華裔最高階三星警司，上月剛滿服務市警37年；他說，不管是何族裔，警員與家人不能「團圓」，卻保證紐約市更多人能平安回家的「團圓」。他也說自己每年春節都會和家人掃除，寓意來年「除舊迎新」，再一起享受美食、共享天倫，「這是我們歡度新年的方式，更讓我們找到小時候的快樂與幸福」。

（已改）華裔警員齊拜年：歡度春節，「團圓」是真 (1300 多圖) 張晨
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紐約警察亞裔
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