沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19 聯合報 記者 聯合報 記者 洪欣慈 ╱即時報導



來到紐約，百老匯（Broadway）的音樂劇是不少人旅遊清單中不可錯過的行程，但在大家耳熟能詳的百老匯劇院區之外，還有為數不少的中小型劇院，組成所謂的「外百老匯」（Off-Broadway），其中《Sleep No More》（無眠夜），就是近年被譽為「沒看過別說來過紐約」的外百老匯名劇。

一般熟知的百老匯，是紐約曼哈頓島上的一條南北向的大道，在大道上有數百家大小劇院，但只有經過百老匯聯盟認可的劇院才會被稱為百老匯劇院。

大眾熟知的《歌劇魅影》（The Phantom of The Opera）、《獅子王》（The Lion King）、《芝加哥》（Chicago）都在其中，目前共有41間劇院，聚集在紐約蛋黃區、時代廣場一帶。

在百老匯之外，則有所謂的外百老匯、外外百老匯（Off Off Broadway），「外」字愈多實驗性質愈強，也因為實驗性質高，戲劇風格更為多元，百花齊放。

魅力驚人 有人看了11次

《Sleep No More》就是一齣顛覆大家想像與看戲習慣的作品，在排隊等待入場過程中，有紐約當地人說，這是他第11次來看這齣戲，就可以知道這是一場多麼有魅力、吸引人一看再看的演出。

改編莎士比亞悲劇《馬克白》

《Sleep No More》劇情改編自莎士比亞最短、被認為最陰暗且負震撼力的悲劇《馬克白》（Macbeth），但《Sleep No More》拿掉劇本裡所有台詞，改以現代舞方式演出，帶領觀眾從肢體而非台詞感受故事。

更特別的是，它不是一部坐著看的劇。《Sleep No More》的劇場被設定為一間受詛咒的飯店Mckittricik Hotel，所有演員四散在五層樓中，觀眾入場後須先戴上發放的白色面具，之後跟著工作人員搭電梯上樓，被隨意「丟包」在其中一個樓層，展開為時三小時的劇情探索。

在演出過程中，觀眾會在各層樓穿梭找尋角色、跟著演員到處跑拼湊劇情。不過，演員身上沒有角色牌，觀眾只能從肢體和情緒判斷，慢慢找出故事脈絡。

觀眾永遠不知會在哪遇到誰

聽起來很令人迷惘，但這樣的迷惘正是這齣劇最迷人之處，因為觀眾永遠不會知道會在哪裡遇到誰，轉過一個牆角，可能就有令你驚喜的事發生。過程中有些人選擇跟著一個演員跑，有些人三心二意換人跟，也有人只是隨意在各樓層晃，但踏出劇場的反應都是讚嘆。

讚嘆當然不只來自形式的新穎，場景精緻度無可挑惕，演員的每一個眼神、肢體動作都令人驚艷。若不想絞盡腦汁拼湊劇情，單純欣賞演員演出也是享受，但若是很想看懂演員的動作與情緒，還是建議先將《馬克白》看過一次再踏進劇場，收穫會更豐富。

準備好迎接一個美麗奇幻的夜晚了嗎？歡迎進入Mckittricik Hotel。

《Sleep No More》官方網站： https://mckittrickhotel.com/sleep-no-more/

●過來人小建議：

1、盡量選最早的場次，才可以看到完整的三輪演出（每輪一小時，重複三次）。

2、所有隨身物品與外套都須寄放，每次寄放四美元，愈輕便前往愈好。