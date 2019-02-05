親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

不斷更新／初一走春車潮湧現 國5南向一早就塞

國運籤抽中「吉籤」 保安宮：只要努力上天就會保佑

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19聯合報 記者洪欣慈╱即時報導

來到紐約，百老匯（Broadway）的音樂劇是不少人旅遊清單中不可錯過的行程，但在大家耳熟能詳的百老匯劇院區之外，還有為數不少的中小型劇院，組成所謂的「外百老匯」（Off-Broadway），其中《Sleep No More》（無眠夜），就是近年被譽為「沒看過別說來過紐約」的外百老匯名劇。

一般熟知的百老匯，是紐約曼哈頓島上的一條南北向的大道，在大道上有數百家大小劇院，但只有經過百老匯聯盟認可的劇院才會被稱為百老匯劇院。

大眾熟知的《歌劇魅影》（The Phantom of The Opera）、《獅子王》（The Lion King）、《芝加哥》（Chicago）都在其中，目前共有41間劇院，聚集在紐約蛋黃區、時代廣場一帶。

在百老匯之外，則有所謂的外百老匯、外外百老匯（Off Off Broadway），「外」字愈多實驗性質愈強，也因為實驗性質高，戲劇風格更為多元，百花齊放。

魅力驚人 有人看了11次

《Sleep No More》就是一齣顛覆大家想像與看戲習慣的作品，在排隊等待入場過程中，有紐約當地人說，這是他第11次來看這齣戲，就可以知道這是一場多麼有魅力、吸引人一看再看的演出。

改編莎士比亞悲劇《馬克白》

《Sleep No More》劇情改編自莎士比亞最短、被認為最陰暗且負震撼力的悲劇《馬克白》（Macbeth），但《Sleep No More》拿掉劇本裡所有台詞，改以現代舞方式演出，帶領觀眾從肢體而非台詞感受故事。

更特別的是，它不是一部坐著看的劇。《Sleep No More》的劇場被設定為一間受詛咒的飯店Mckittricik Hotel，所有演員四散在五層樓中，觀眾入場後須先戴上發放的白色面具，之後跟著工作人員搭電梯上樓，被隨意「丟包」在其中一個樓層，展開為時三小時的劇情探索。

在演出過程中，觀眾會在各層樓穿梭找尋角色、跟著演員到處跑拼湊劇情。不過，演員身上沒有角色牌，觀眾只能從肢體和情緒判斷，慢慢找出故事脈絡。

觀眾永遠不知會在哪遇到誰

聽起來很令人迷惘，但這樣的迷惘正是這齣劇最迷人之處，因為觀眾永遠不會知道會在哪裡遇到誰，轉過一個牆角，可能就有令你驚喜的事發生。過程中有些人選擇跟著一個演員跑，有些人三心二意換人跟，也有人只是隨意在各樓層晃，但踏出劇場的反應都是讚嘆。

讚嘆當然不只來自形式的新穎，場景精緻度無可挑惕，演員的每一個眼神、肢體動作都令人驚艷。若不想絞盡腦汁拼湊劇情，單純欣賞演員演出也是享受，但若是很想看懂演員的動作與情緒，還是建議先將《馬克白》看過一次再踏進劇場，收穫會更豐富。

準備好迎接一個美麗奇幻的夜晚了嗎？歡迎進入Mckittricik Hotel。

《Sleep No More》官方網站： https://mckittrickhotel.com/sleep-no-more/

●過來人小建議：

1、盡量選最早的場次，才可以看到完整的三輪演出（每輪一小時，重複三次）。

2、所有隨身物品與外套都須寄放，每次寄放四美元，愈輕便前往愈好。

3、盡量一個人走，追逐演員時較方便，結束後也才可以與同行者交換劇情。

Sleep No More最大特色在於演出無台詞，觀眾得戴著白色面具，全場跟著演...
Sleep No More最大特色在於演出無台詞，觀眾得戴著白色面具，全場跟著演員到處跑來拼湊劇情。記者洪欣慈／攝影
分享

紐約劇場莎士比亞
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27

逼退聲浪越來越大 諾譚若戀棧州長職務 恐重創民主黨

2019-02-04 15:17

有心人線索 小記者揭種族主義州長老「底」

2019-02-04 15:16

諾譚種族歧視照片風暴 川普、柯林頓、波洛西同批

2019-02-04 15:16

諾譚醫師出身 未療癒歧見 卻扒開種族傷疤

2019-02-04 15:16

他幫他助選、他稱他偉大 布雷迪深得川普厚愛

2019-02-04 15:15

禍從天降！小飛機撞民宅 兩死

2019-02-04 14:22

風暴豪雨泥石流 數處封路

2019-02-04 14:21

女力崛起 林金玲：帶動年輕女性投身音樂技術

2019-02-04 14:20

「天生歌姬」A-Lin金神開唱 陪歌迷迎新春

2019-02-04 14:19

暴雨泥流襲公路 加州封路 數千人撤離

2019-02-03 23:52

設假大學釣移民 美逮129名印度學生

2019-02-03 23:52

帶風向？ 川普線上問卷 批媒體、籲築牆

2019-02-03 23:52

川普國情咨文演說 料再提美國優先

2019-02-03 23:52

印度學生都是假的 美國國土安全局業障重

2019-02-03 23:05

事前問卷露端倪 川普國情咨文可能護牆批媒體

2019-02-03 22:15

川普返佛州度假打高球 推文PO老虎伍茲合照

2019-02-03 18:50

休假中TSA官員在機場跳樓身亡 嚇壞旅客

2019-02-03 17:10

諾譚再拒辭 否認穿過3K黨白袍

2019-02-03 15:37

賴著不走！諾譚能撐多久？

2019-02-03 15:35

暴風雨狂襲 各地傳災情

2019-02-03 14:12

春節前大掃除 華人義工清潔8大道

2019-02-03 14:10

101公路部分路段 落石封閉

2019-02-03 14:07

被爆種族歧視爭議 美國民主黨維吉尼亞州州長拒辭

2019-02-03 12:47

川普上任2年多 撕毀超多國際條約

2019-02-03 12:47

川普6日國情咨文 料將護牆批媒體

2019-02-03 12:43

極地渦旋急凍美國 賓州土撥鼠預言春神將至

2019-02-03 12:20

不用外部供電 零耗能住宅日漸風行

2019-02-03 12:02

水管頻凍爆 美中西部民眾求援電話不斷

2019-02-03 11:16

留住州內生 伊大學費連續第5年凍漲

2019-02-03 11:15

川普問卷調查準備國情咨文講稿 矛頭對準媒體和民主黨

2019-02-03 10:56

這次忍很久：川普感恩節以來首次回佛州度假打高爾夫

2019-02-03 08:40

春神來了 土撥鼠先知

2019-02-03 00:19

川普預告 國情咨文會「很刺激」

2019-02-02 23:32

紐約Uber即起漲價

2019-02-02 23:16

川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58

繞過國會築牆 川普強烈暗示將宣布緊急狀態

2019-02-02 16:44
看更多

熱門文章

文化就是力量 BTS效應席捲全球成韓流新動力

2019-02-04 09:34

丹麥警察突搜辦公室 2華為員工被遞解出境

2019-02-04 22:36

澳洲昆士蘭洪災 鱷魚和蛇逛大街、民眾在家門口抓螃蟹

2019-02-04 22:25

擠擠擠！日本人是這樣過年的

2019-02-04 12:00

尋獲飛機殘骸 英超足球員父親直說是場噩夢

2019-02-04 15:53

買下誰最有助蘋果提振成長？ 小摩：這三家公司

2019-02-04 23:00

PS4銷量偏低 Sony股價重挫逾8%

2019-02-04 14:19

為解決燙手山芋 川普：美中朝達成協議機會很大

2019-02-04 20:16

新加坡春節紅包 長輩包多少猜猜看

2019-02-04 14:26

升高施壓 歐洲9國承認瓜伊多為委內瑞拉總統

2019-02-05 00:12

阿爾卑斯山雪崩 至少10人喪命

2019-02-04 22:04

日本立春天暖 新潟雪祭雪像崩塌2人遭活埋

2019-02-04 20:07

光環不再 「債券天王」葛洛斯宣布退休

2019-02-04 22:19

川普：終結貿易戰 機會很大

2019-02-05 01:13

台灣友人 馬爾他騎士團大使朱柯里驟逝

2019-02-04 09:23

美中即使達成貿易協議 美國也不會放棄關稅這項工具

2019-02-04 15:34

馬杜洛拒重新選舉 歐洲多國宣布承認委國反對派領袖

2019-02-04 18:44

美籲各國效法歐洲列強 承認瓜伊多為委國總統

2019-02-05 03:53

國際油價本周能否守住漲勢 有兩個不確定性

2019-02-04 21:38

賀農曆春年 英首相官邸貼春聯

2019-02-04 14:25

迎接東奧 成田機場41年來首度延長班機起降時間

2019-02-04 12:39

逼退聲浪越來越大 諾譚若戀棧州長職務 恐重創民主黨

2019-02-04 15:17

有心人線索 小記者揭種族主義州長老「底」

2019-02-04 15:16

赴北日本旅遊的民眾 今要留意強風大雪

2019-02-04 09:50

美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27

泰國國際機場取消吸菸室 所有航廈全面禁菸

2019-02-04 17:18

不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28

破天荒訪阿拉伯半島 教宗飛抵阿聯

2019-02-04 22:25

諾譚種族歧視照片風暴 川普、柯林頓、波洛西同批

2019-02-04 15:16

諾譚醫師出身 未療癒歧見 卻扒開種族傷疤

2019-02-04 15:16

他幫他助選、他稱他偉大 布雷迪深得川普厚愛

2019-02-04 15:15

特斯拉將以每股溢價55％ 收購Maxwell科技

2019-02-04 21:54

影／札幌雪祭吹雪中開幕 一睹玉山稜線之美

2019-02-04 12:34

英超足球員搭機失聯 飛機殘骸傳已尋獲

2019-02-04 09:18

華爾街預警美企Q1獲利下修

2019-02-05 01:15

禍從天降！小飛機撞民宅 兩死

2019-02-04 14:22

堅拒重新選舉…委國總統批川普：雙手染血

2019-02-04 22:40

沒看過Sleep No More 別說你來過紐約

2019-02-05 07:19

美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28

亞企重傷 淨利下滑18%

2019-02-05 01:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top