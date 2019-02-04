美國防部宣布 增兵3750赴美墨邊界

2019-02-04 15:28 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合3日電



國防部3日宣布，將向美墨邊界增派3750名美軍，以擔負再鋪設150哩長的滾龍鐵絲網，和為海關與邊境保護局(CBP)提供安全監控設施的支援使命。五角大廈的新一輪增兵舉措，將使目前部署在邊境地區的美軍總數達到4350人。

國防部向邊界增派現役部隊，與代理國防部長夏納翰(Pat Shanahan)的主張一致。他1月29日曾表示，美軍在邊界地區執行的使命，在規模和時間上都將擴大。新部署的美軍，將在邊界地區駐紮90天。

但批評者指出，在川普總統要求為邊界築牆提供57億元資金之際，向邊界增兵，製造緊張氣氛，是白宮的一個陰謀。

夏納翰29日說，五角大廈將派出數千美軍到邊界，執行安裝鐵絲網、增設新的移動監視系統和加強對邊界安全監控的使命。國防部表示，美軍執行的移動監控使命將持續到9月30日。

但國會民主黨人質疑說，美軍履行邊界安全不是正業，影響了打擊海外極端分子和軍事訓練的主要使命。首批美軍是10月30日被派到邊界，原定履行使命到12月15日，但後來兩次延期。

國會眾院軍事委員會主席史密斯(Adam Smith，民主黨，華盛頓州)29日在聽證時說：「把數千美軍派到南方邊界會產生何種影響？是擾亂他們的訓練。」

但參謀首長聯席會議的海軍中將吉爾德(Mike Gilday)表示，他不認為向邊界地區派兵會嚴重影響到美軍的訓練和備戰，部分單位耽誤了軍訓是因為海外部署等原因，導致軍方安排的軍訓時間短。但吉爾德說，派到邊界的美軍將實行換崗制，每六到八周輪換一次，以便把對軍訓的影響降到最低。