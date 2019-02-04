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不要牆…民主黨支持邊界防護障礙物

2019-02-04 15:28世界日報 編譯孫梁╱綜合3日電

國會民主黨要角3日表示，民主黨將支持加強邊界防護的障礙物，但不支持美國總統川普要求的邊界牆。

保證政府重新開門的臨時資助將在15日到期，國會參、眾兩院成立了兩黨委員會，以談判達成提供邊界安全資助，不使政府再度關門的協議。委員會主要成員、德州的民主黨籍眾議員庫艾勒(Henry Cuellar)說，在邊界安全上採取何種措施，是建牆還是採用其他形式，要由當地官員說了算，而不是邊界巡邏隊等聯邦機構決定。

庫艾勒說：「首先我們不要邊界牆，因為牆是14世紀的產物，我們可探索某種加強版的邊界障礙物。我們必須聽取各地邊界巡邏隊和邊界一帶社區的意見，可能是建障礙物，但華盛頓不能指示建什麼障礙物和在哪裡建。」

北達科他州的共和黨參議員霍文(John Hoeven)3日在出席「福斯周日新聞」節目時，也採用庫艾勒的「障礙物」措辭說，「我們可達成協議，但協議必須包括障礙物的資金，需為人員、技術和邊界障礙物提供經費」。

庫艾勒對邊界牆的態度與眾院議長波洛西同樣強硬。波洛西表示，邊界牆不道德，民主黨不會為建任何邊界牆撥款。

川普表示，如果國會不答應撥款給邊界牆，他可能宣布緊急狀態。川普在3日播放的訪談錄中說，美國曾有過多次國家緊急狀態，如今的緊急狀態是偷渡客入侵美國。

在被問到如果沒有國會批准，川普通過緊急狀態來獲得邊界築牆經費時。霍文表示，國會共和黨人會支持川普，「如果兩黨達不成協議，川普就將被迫宣布緊急狀態」。

但庫艾勒表示，只要國會兩黨談判委員會繼續工作，不受白宮的干擾，我們就會在2月15日的最後期限前達成協議。

川普民主黨共和黨
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