美國會無法達協議 川普將「被迫」宣布緊急狀態

2019-02-04 15:27 世界日報 編譯 世界日報 編譯 馬永慶 ／綜合3日電



負責代表國會民主、共和兩黨磋商移民改革一名共和黨成員說，如果國會無法就提供邊境築牆經費達成共識，美國總統川普「可能會被迫」宣布全國進入緊急狀態，以便在美墨邊境築牆。

共和黨聯邦參議員霍文(John Hoeven)3日在福斯周日新聞(Fox News Sunday)節目上說：「我認為總統的意思是，倘若我們無法妥協(他已準備妥協，真正的妥協，民主黨人想要的協議)，無法與眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)磋商一個好的解決方案，他將被迫宣布國家處於緊急狀態。」

霍文補充說，在沒有總統干預的情況下，國會參、眾兩院批准的邊境安全方案仍是「最佳方案」。

川普上月31日在白宮發表講話時向記者說，他對由17人組成的兩黨委員會是否可以在2月15日政府可能停擺前達成協議，「不會有太大期望」。

川普說：「我一直聽到這樣的話：我們會給你想要的東西，但不會給你一堵牆。但問題是：如果他們不肯給我們一堵牆，就無法達成協議。」

波洛西在31日說，在任何國會的協議中都不包括築牆資金，她的高級代表在3日的邊防安全談判中堅持這項原則。

代表德州邊境地區的國會眾議員庫勒(Henry Cuellar)說：「我們不會有圍牆。」

庫勒說：「總統認為築牆是保護邊界的唯一方法，這是一個錯誤的前提，還有其他方法可以來保護邊界。」

庫勒對川普揚言宣布緊急狀態是否合法強烈質疑，他說，任何有理性的法官都認為目前的情況並非緊急。

川普1日在美墨邊境的一個販運人口會議上說，他可能會宣布緊急狀態。他被問及是否會在5日的國情咨文中宣布時回答說：「我不想講，但你會聽到國情咨文，然後知道發生什麼事。」