逼退聲浪越來越大 諾譚若戀棧州長職務 恐重創民主黨

2019-02-04 15:17 世界日報 編譯 世界日報 編譯 張玉琴 ／綜合3日電



民主黨維吉尼亞州長諾譚因1984年醫學院畢業紀念冊一幀種族歧視照片深陷風暴的24小時後，同黨人士幾乎一致同聲撻伐，但至3日他仍緊抓位子不放。兩黨人士均認為，他的堅持，將威脅到同黨人士的政治前景。

一度是保守派稱雄的維州，近十年民主黨日漸抬頭，如今正是民主黨集結力量的關鍵時刻。但諾譚引起的風波，可能波及今年秋天維州州議會議員選舉中，民主黨的勝算。目前，兩黨相爭，實力不相上下。

國會非裔黨團會議主席凱倫‧巴斯宣稱：「諾譚仍不了解他所作所為的嚴重性。」這幀引發爭議的照片中兩人，一人臉上塗黑，另一人身著3K黨的白袍和頭罩。

巴斯在「會見新聞界」電視節目中說：「我認為，他從頭到尾都不坦誠，他知道有這幀照片，他早該在數十年前就將此事告知與他親近的非裔人士。」巴斯在家鄉做禮拜的第一浸信會教會，教友多半為非裔；然而，在要求他下台的呼聲升高之際，3日諾譚迴避在教會露面。

即使諾譚不辭職，此風波勢將影響他的施政，因為他已喪失維州所有民主黨人士的支持。維州州眾議議會共和黨領袖也敦促諾譚下台，已表態及蓄勢待發的許多民主黨總統參選人也有相同籲求。

依照維州州憲，可因瀆職、貪污、怠忽職守，或其他嚴重犯罪及不檢，罷黜州長，但該州重要民主黨人士表示，事態發展不致演變至此地步。

前維州州長麥考利夫預期，諾譚最終將會辭職，他3日在CNN表示：「為了維州，諾譚會做出正確的決定。」麥考利夫主掌州政期間，諾譚任副州長。

此照片曝光後，諾譚先是道歉，繼而否認自己是照片中人，他搖擺不定地澄清，顯然無助於扭轉民主黨人士的立場，一些知名同黨人士於風波剛起，即迅速與他劃清界線。

維州國會參議員華納和肯恩以及國會眾議員史考特均表示，他們不再相信諾譚能繼續勝任州長一職。維吉尼亞大學校長萊恩則發表聲明說，諾譚繼續執政將「極度艱難」。

麥考利夫將目前困境，歸因於諾譚面對狂暴怒火處理不當。他說：「他若不是照片中人，31日一開始就該否認。」麥考利夫認為：「如今，他是否果真非照片中人，已無關緊要。我們必須減損止血，讓維州恢復如常。」