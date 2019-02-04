有心人線索 小記者揭種族主義州長老「底」

2019-02-04 15:16 世界日報 記者張聲肇╱綜合報導



籍籍無名的29歲記者豪利(Patrick Howley)1日藉由有心人提供線索，報導了維州州長念醫學院時期曾和3K黨背景的人合照，讓這位民主黨政治人物陷入大風暴。現在有名了，豪利消遣大牌記者「不用心」，因為那個線索「早就在那裡了。」

經此獨家報導，豪利翌日受訪表示，提供他線索的不是諾譚州長的政敵，只是一名有心人。「我看了這張照片，覺得很被冒犯，因為我不喜歡種族主義。」

他不願意透露消息來源是誰，因為他已答應對方會保密。「不消幾個小時，我就確定那張照片是真的。」

一般認為提供線索者，是諾譚醫學院同期畢業的校友，看不順眼諾譚有關晚期墮胎權的談話，才揭了他的老「底」。

豪利在「大聯盟政治」(Big League Politics)網站配合那張畢業紀念冊照片的報導，當天就被華盛頓郵報等主流媒體跟進，這些媒體確認報導無誤。

這個新聞馬上引起社群媒體強烈反應，呼籲諾譚辭職下台的聲音不斷，諾譚辦公室當天表示，州長為「過去與現在」由那張照片造成的傷害「深感抱歉」。但是，第二天，他舉行記者會說，他不是照片中的人，也搞不清楚照片怎會出現在畢業紀念冊上。

豪利則堅稱他的報導沒錯，一口咬定照片上與三K黨白袍服飾者合照的就是諾譚，指「這傢伙就是種族主義者。」

他也堅稱「大聯盟政治」網站是「獨立」媒體；事實上，它向來就是親共和黨且對維吉尼亞州政治著墨較多的媒體。

成立時間不久的「大聯盟政治」明顯支持川普，攻擊民主黨和自由派政治人物。

豪利說發表那則報導之前，他打電話給州長辦公室，也寫信詢問「親近州長」的人，俱未獲回應。

一砲而紅的豪利消遣主流媒體和研究反對黨的人，說資料一直就在那裡，為何視而不見。「我認為他們太懶惰了。」