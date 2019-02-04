諾譚種族歧視照片風暴 川普、柯林頓、波洛西同批

2019-02-04 15:16 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



民主黨籍維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)1984年醫學院畢業紀念冊照片打扮，引發種族歧視爭議之後，川普總統周末加入論戰指出，如果紀念冊照片在2017年維州州長選舉期間曝光的話，當時諾譚對手、共和黨候選人葛里斯比(Ed Gillespie)就會勝選了。

喜萊莉．柯林頓則推文稱，拖得太久了，諾譚早該下台了。國會眾院議長波洛西也推文批諾譚，指照片所展示的歧視，背離美國基本價值，諾譚應馬上辭職。

諾譚日前被爆料指出，在他1984年的醫學院畢業紀念冊中，曾經塗上「黑臉」扮演非洲裔人士，或穿著3K黨白袍。雖然民主黨內高層以及維州民主黨黨內人士都要求諾譚辭職下台，但他卻拒絕接受，並於2日指出影中人並非自己。

川普2日下午發表推文指出，如果這些照片在州長選舉期間曝光的話，當選州長的人就會是葛里斯比了。川普也在推文中也批評諾譚對於妊娠後期墮胎的看法。

由於要求諾譚下台的輿論聲浪不斷，川普在推文中寫道，「諾譚紀念冊照片裡的人都不是他，但這卻是他在為這些照片道歉的24小時之後，他還發表了支持超級晚期妊娠墮胎的糟糕透頂言論。這是無法原諒的！」

反墮胎人士日前指控諾譚支持「嬰兒謀殺」(infanticide)。在一段電台訪問中，諾譚提到假設狀況指出，如果腹中胎兒有著先天嚴重畸形或者無法存活，讓寶寶生下來等於任由寶寶走上死路。

對於諾譚的言論，川普在推文中寫道：「民主黨員如今已經變成支持妊娠晚期墮胎的政黨了。」

川普在後續推文中也寫道，曾經在州長選舉裡迎戰諾譚的葛里斯比，對於諾譚現在可能想著醫療疏失的問題，而對於過去競選團隊裡專門研究對手背景資料的幕僚群，則不免想著是否怠忽職守，「因為如果幕僚們能夠在選前挖出那張糟糕照片的話，他就會以領先20%的姿勢贏得選舉了！」