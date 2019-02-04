諾譚醫師出身 未療癒歧見 卻扒開種族傷疤

2019-02-04 15:16 世界日報 記者顏伶如╱綜合報導



據紐約時報報導，2017年，就在贏得維吉尼亞州長選舉的投票日當晚，民主黨籍諾譚(Ralph Northam)在勝選演說中提到美國的種族衝突，直指白宮讓問題變得更形惡化，還說種族問題讓這場選舉變得激化。

他說：「維吉尼亞州已經告訴我們說應該終止分裂，也告訴我們不能寬恕仇恨與偏執，應該要讓撕裂國家的政治畫下句點。」他還說：「如果要讓我們的歧見癒合療傷，需要靠醫師出馬才行。」

言猶在耳，但現在卻是諾譚自己的過去，把美國社會種族傷疤再度扒開。擔任州長僅15個月的他，如今面臨要求下台的輿論壓力。

到目前為止，對於醫學院畢業紀念冊裡扮「黑臉」及穿著3K黨白袍照片，59歲的諾譚都說影中人並不是自己，並且拒絕辭職。

曾經當過小兒科醫師、陸軍軍醫的諾譚，踏入政壇不過10年資歷。在維吉尼亞州，民主黨出了城市與近郊之後，候選人經營不易，來自偏遠地區的諾譚卻打贏了州長選舉。但如今，他所面臨的處境，則是從政以來最險惡的考驗。

個性低調的諾譚因是醫生，選舉期間予人感到安心的形象，但如此個性特質，2日在李奇蒙(Richmond)舉行的記者會上，卻顯得對他不利。在記者會上，諾譚一度似乎想要當眾表演已故流行天王麥可傑克森(Michael Jackson)的經典「月球漫步」舞步，企圖解釋自己曾經拿鞋油把臉塗黑，是因為參加跳舞比賽，但站在他身邊的妻子潘姆(Pam)則小聲對他提醒：「場合不妥」。