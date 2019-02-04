他幫他助選、他稱他偉大 布雷迪深得川普厚愛

2019-02-04 15:15 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合3日電



愛國者隊的四分衛布雷迪(Tom Brady)。 法新社 分享 facebook

過去18年，愛國者隊奪得半數共六次超級盃，在職業美式足球聯盟(NFL)的歷史上，愛國者隊的四分衛布雷迪(Tom Brady)無疑是最佳四分衛，也是贏得超級盃的最年長四分衛。此外，布雷迪還與川普總統的關係密切。

41歲的布雷迪參加的超級盃，比任何一支球隊的四分衛都多。他深得川普的厚愛，在布雷迪陷入愛國者隊與印第安納波利斯小馬隊的誹謗門(Deflategate)爭議中，川普為布雷迪辯護，還戴著「讓美國再度偉大」的帽子與布雷迪合影。

愛國者隊從來沒有離開過爭議，但球隊卻不乏大批粉絲，包括在誹謗門和間諜門等醜聞爆發時期。

「誹謗門」爭議之際，川普正在角逐共和黨的總統提名人，在新罕布夏州拜票，而愛國者隊正是新罕州的球隊。

川普2016年輕鬆贏得麻州初選，他把這一勝利歸功於他的好友、愛國者隊的布雷迪。川普勝選後表示，布雷迪說了「川普是我的朋友，以及川普是最大的贏家」後，就產生了與眾不同的效果。川普表示：「布雷迪是我的偉大朋友，他是贏家，他喜歡贏家。」

但川普與布雷迪也有關係難堪的時候，川普強烈批評球員演唱國歌時下跪，就使布雷迪的處境尷尬。在愛國者隊上次贏得超級盃後，布雷迪沒有到白宮出席慶功會，結果川普很失望。

當時有報導說，川普知道布雷迪不出席後很惱怒，當即給愛國者隊老闆克拉夫特(Robert Kraft)打電話。布雷迪後來表示，他沒有出席白宮慶功會是因為去探望罹患癌症的母親。

川普與愛國者隊的關係可追溯 到他從政之前，該隊的前擁有人1988年曾找到川普，商談球隊收購事宜，此後川普便與克拉夫特、布雷迪和主教練貝利齊克建立了密切關係。