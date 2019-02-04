風暴豪雨泥石流 數處封路

2019-02-04 14:21 世界日報 記者 世界日報 記者 高梓原 ／ 洛杉磯報導



大雨、山石、泥石流豪雨持續至5日。記者高梓原／攝影 分享 facebook

受到冬季風暴影響，南加州大部分地區連日迎來數波豪雨，3日上午傳出好萊塢山（Hollywood Hills）West Yucca山麓附近出現土石流，洛縣消防局緊急到現場封鎖路段。根據國家氣象局分析，最新的風暴帶來的大面積降水，將持續至5日（本周二）。雖然雨水不會再如周六那般猛烈，但曾經歷山林大火的地區，近日仍應提防降雨可能造成的土石流及山地滑坡等災害。

此次風暴自2月2日在聖塔芭芭拉縣降臨，並逐漸進入南加州大部分地區，當天最大風速達每小時80哩，南加州沿海地區和山谷地區至傍晚前，最高峰降雨量每小時超過一吋。2日晚間雖然雨水緩解，但3日清晨又是大雨傾盆，同時伴隨時速60哩的強風，氣象局統計從2日晚至3日，平均降雨量為3吋。

2日過境的冬季風暴豪雨使得洛縣、范杜拉縣、聖塔芭芭拉縣等多個地區出現山地滑坡、土石流等嚴重災情。尤其是在之前發生伍爾西野火的地區。

聖塔芭芭拉縣境內的101號公路蒙特斯托（ Montecito）地區，2日因出現土石流關閉雙向車道，至晚間重新開放。而同日出現泥石流而緊急關閉的太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）Broad Beach至Las Posas roads路段，截至3日下午仍未開放。加州交通局發言人Lauren Wonder當天透露，目前交通局還未設定重開該路段的具體時間，也有可能該段公路將關閉至周二或者周三風暴完全結束。

布班克市2日早上5時至下午4時，向市內Country Club街附近居民發布自願疏散命令，當天下午Sunset Canyon東邊的Walnut街以及Bel Aire街以東的Harvard路也被關閉，除居民外不得隨意進出。橙縣警局2日向Trabuco Creek區域民眾發布強制疏散令，至晚間7時疏散令才解除。安那罕市2日也出現強風吹倒大樹造成三名民眾受傷的情況。因濕滑街道2日在5號公路發生的一起車禍中，范杜拉縣搜救隊隊員Jeff Dye不幸喪生，另有其他三名隊員在車禍中受傷。

雖然3日降雨明顯減少，但當天在南加社區仍出現諸多險情。好萊塢山（Hollywood Hills）West Yucca山麓附近3日上午出現土石流，洛縣消防局緊急到現場封鎖路段，但所幸未傷及民宅。

國家氣象局氣象學家Todd Hall 3日表示，未來幾天內南加部分地區仍然會有降雨，部分陣雨也會相當猛烈，但本次冬季風暴降雨最盛的時刻已經過去，雨勢可能會持續至本周二（5日）。他說，此次風暴源自阿拉斯加海灣，造成了氣候相對溫暖同時濕氣很高的氣候狀況，如今阿拉斯加冷空氣和高壓的壓迫，將讓未來幾天內的氣溫在華氏50度左右。

氣象局顯示，3日山區雪線將平均降至5500呎，最低可至4500呎。本周一（4日）將有下一波風暴降臨南加，但該風暴帶來的降雨比起2日將有明顯下降，預計降雨將持續至5日。

大雨、山石、泥石流豪雨持續至5日。記者高梓原／攝影 分享 facebook