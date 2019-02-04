女力崛起 林金玲：帶動年輕女性投身音樂技術

2019-02-04 14:20 世界日報 記者 世界日報 記者 劉大琪 ／紐約報導



皇后區藝術委員會獎金得主林金玲。記者劉大琪／攝影 分享 facebook

原本接受傳統的鋼琴和長笛訓練，大學期間卻醉心於用科技和電子創作音樂，華裔音樂技師(music technologist)林金玲(Claire Marie Lim)憑藉亮眼表現，獲得皇后藝術委員會(Queens Council on the Arts)2018至2019年度「藝術家委託項目」新作獎金1萬元；「我會在這條路上堅持走下去，啟發和激勵更多年輕女性投身音樂技術領域」。

林金玲來自新加坡，父母分別是荷蘭和新加坡華裔，雖然所從事的商業和管理與音樂無任何關係，但「媽媽唱歌很好聽，爸爸也有很多家人喜歡音樂，所以我從小就生活在音樂的環境裡，聽了不少、特別是70至90年代的音樂」；心懷對音樂的熱愛，她來美攻讀波士頓伯克利音樂學院(Berklee College of Music)音樂以及電子製作和設計(Electronic Production & Design)專業，輔修音樂製作工程(Music Production & Engineering)。

「我最初想當曲作者」，但在上了幾節用電腦創作音樂的課後，林金玲對音樂和科技的關係產生濃厚興趣，也發現自己非常善於理解音樂技術相關的概念，「一些專門探討聲音的課程會比較枯燥，我卻是唯一能樂享其中的人」；加上學校正好開設電子音樂項目，她入學一年後決定開拓聲音和科技的新方向。

林金玲一直接受傳統的鋼琴和長笛訓練，有很多表演經驗，轉換軌道後她全力探索現場音樂表演和科技之間的奇妙結合，成為音樂技師，「用一切科技和數碼工具創作音樂」，搭建不同流派音樂間的橋梁；除了幫藝術家規畫演出設備和現場音樂會，她也製作和表演電子音樂，並教學生如何使用電腦創作音樂。

林金玲此次的獲獎作品「Colors of Us」是她與皇后區的亞裔年輕女性合作打造的電子音樂專輯；作為在美國的少數族裔，她希望用音樂這種充滿創意的媒介傳遞信息和力量，啟發和帶動一批又一批年輕女性，為家庭和社區的進步貢獻力量；該作品將於今年下半年首演。

林金玲說，目前美國的亞裔音樂技師並不多，怎樣讓亞裔在音樂科技領域更好地發展、更多地表現是挑戰之一，尤其是女性音樂技師，鮮少有榜樣人物；「我自己就困惑和懷疑過，因為看不到同領域的亞裔女性前輩，不知道這是不是一項可以為之付出和追求的事業」。

但通過親身求學和發展，林金玲堅定了對音樂技術的熱愛，未來想繼續做一名音樂和科技領域的倡導人，給有意投身該領域的年輕女性信心和參照，「帶動她們加入隊伍」。