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「天生歌姬」A-Lin金神開唱 陪歌迷迎新春

2019-02-04 14:19世界日報 記者劉大琪／紐約報導

「天生歌姬」A-Lin黃麗玲個人演唱會。記者劉大琪／攝影
「天生歌姬」A-Lin黃麗玲個人演唱會。記者劉大琪／攝影
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「天生歌姬」A-Lin黃麗玲個人演唱會3日凌晨在康州金神大賭場唱響，作為有著超高人氣的實力派歌手，她以細膩拿捏的情感、自如運用的力道、渾厚獨特的聲線、磁性深情的歌聲，在春節前夕的周末陪歌迷迎農曆新年，打造回味無窮的溫暖記憶。

A-Lin是台灣阿美族原住民，1999年在南投教921地震受災兒童吟唱聖詩被前經紀人發掘，2005年簽約出道， 2006年發行首張個人專輯「失戀無罪」，2008年第二張專輯「天生歌姬」助其首次入圍台灣金曲獎最佳國語女歌手獎；她之後的專輯也屢獲好評，2015年參加職業歌手比賽節目「我是歌手」後更人氣爆棚、事業再攀高峰。

此次演唱會A-Lin身穿利落西裝亮相，以「雨後彩虹」開場，之後帶來「寂寞不痛」、「P.S.我愛你」等抒情主打歌；她詢問歌迷是否都有聽她的歌來療愈失戀、釋放情緒的經歷，為歌迷送上「以前以後」、「失戀無罪」等情歌金曲。

雖然常給人沉穩內斂的印象，但A-Lin也有唱跳歌手夢，她與和音老師共同唱跳演繹的「你點的歌救了我」、「大大的擁抱」等，便以歡快俏皮、輕鬆娛樂的曲風活躍現場；她也帶來參加歌唱節目時所表演的其他歌手的代表作，比如「愛」、「傷痕」、「月牙灣」、「一想到你呀」等。

A-Lin表示，她不太會講話，於是選擇唱好聽的歌曲給大家，作為她獨特的交流方式；盡展親民魅力的她多次邀請歌迷到台前來，將話筒交給歌迷一展歌喉、合作演出，而當她被廣為傳唱的「給我一個理由忘記」的音樂響起時，更引發全場大合唱。

紐約專程驅車兩個多小時到康州看演唱會的張宇希，感歎聽A-Lin的現場讓他感到震撼，「很多歌手開演唱會，唱到最後聲音多少都和開場時有差別，但她完全不會，特別穩！」他表示，A-Lin是真正享受為歌迷唱歌的歌手，「有最純粹的聲音」，不愧是「天生歌姬」。

「天生歌姬」A-Lin黃麗玲個人演唱會。記者劉大琪／攝影
「天生歌姬」A-Lin黃麗玲個人演唱會。記者劉大琪／攝影
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「天生歌姬」A-Lin黃麗玲個人演唱會。記者劉大琪／攝影
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演唱會紐約阿美族
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