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諾譚再拒辭 否認穿過3K黨白袍

2019-02-03 15:37世界日報 維州報導

在被爆曾有種族歧視行為引發風暴的第二天，民主黨籍的維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)2日加大力道捍衛自己的政治前途，推翻前一天的說詞，表示他並未購買1984年的醫學院畢業紀念冊，個人頁面上引起軒然大波的那張照片，非他本人；同時也再度堅拒辭職。

1984年畢業紀念冊種族爭議照片曝光，維州州長先道歉再否認是影中人，堅不辭職
1984年畢業紀念冊種族爭議照片曝光，維州州長先道歉再否認是影中人，堅不辭職
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從2018年上任來施政一帆風順，並爭取到亞馬遜第二總部進駐的諾譚，正面臨政治生涯最大危機，民主黨領袖一面倒希望諾譚辭職；而非洲裔副州長費爾法克斯(Justin Fairfax)接任州長的呼聲很高。

諾譚承認，他年輕時曾拿種族問題來開玩笑，例如，曾在年輕時參加一場舞會，把臉塗黑模仿美國已故樂壇巨星麥可傑克森(Michael Jackson)，但從不曾穿過3K黨的白袍。

他說，那張引起爭議照片裡的3K黨白衫人並不是他，他也無意辭職；他也說，在1日前，他從沒看過這張照片，因為他並未購買畢業冊。

1984年畢業紀念冊種族爭議照片曝光，維州州長先道歉再否認是影中人，堅不辭職
1984年畢業紀念冊種族爭議照片曝光，維州州長先道歉再否認是影中人，堅不辭職
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維州地方報紙Virginia-Pilot1日取得諾譚1984年在東維吉尼亞醫學院的畢業紀念冊，在諾譚的個人專頁上，有張帶有嚴重種族歧視色彩的兩人並排照，左邊一人把臉塗黑，站在一名身著3K黨白袍者身邊。

諾譚1日曾表示，他是其中一人，並為此道歉；但他在2日的說明會上推翻先前的說法。

諾譚的道歉未能平息這場風暴，維州州議會非裔黨團稍後發布聲明希望州長辭職，因為「對(諾譚)領導能力已失去信心」。

1984年畢業紀念冊種族爭議照片曝光，維州州長先道歉再否認是影中人，堅不辭職 美...
1984年畢業紀念冊種族爭議照片曝光，維州州長先道歉再否認是影中人，堅不辭職 美聯社
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民主黨主要領袖也重話批判諾譚，前副總統白登(Joe Biden)指諾譚已失去道德信用，應該立即辭職；國會眾院議長波洛西在諾譚記者會前推文表示，該張照片與美國基本價值相左，「我和我的維州民主黨人呼籲諾譚州長為州民做正確的事」。

維州兩位國會參議員華納(Mark Warner)和肯恩(Tim Kaine)也在2日表態，希望諾譚辭職；全國有色人種促進會(NACCP)和多位民主黨總統候選人也呼籲諾譚辭職。

費爾法克斯在諾譚記者會後發表聲明說，他和諾譚共事多年，州長待他如家人，但身為黑奴後代，他無法接受諾譚過去這段以白人至上主義、種族刻板和威嚇那段黑暗歷史為樂的行為。

費爾法克斯雖然未表明州長應該辭職，但指出「值此維州和美國的關鍵時刻，維州需要有能力團結並帶領美國提升的領袖」；他承諾會撫平傷痛並帶領維州前行，「現在比任何時候，必須要為州民的最大利益做出決定」。

諾譚從政前是小兒科醫師，2013年當選維州副州長，2017年底當選維州州長；過去一年多，他已成功推動「擴大白卡投保」(Medicaid expansion)立法，在經濟方面，爭取到亞馬遜在北維設第二總部，也是亮眼政績；若因此下台，費爾法克斯將成為維州第75任州長，也是維州有史以來第二位非裔州長；第一位是於1990年到1994年擔任該州州長的威爾德(Douglas Wilder)。

41歲的費爾法克斯生長於華府東南區，苦學出身，他和三兄妹由單親媽媽和外祖父母撫養長大，母親是藥劑師，篤信教育的重要，支持四名子女讀完大學，其中兩人是法學院畢業。

費爾法克斯本科畢業於杜克大學，在哥倫比亞大學獲得法律博士學位，當選副州長前曾任聯邦法院檢察官、律師，妻子是牙醫。

費爾法克斯於2017年11月當選維州副州長，是個人第二次競選公職，他曾在2013年首次參選，角逐民主黨州檢察長，初選時以些微票數敗給連任的賀林(Mark Herring)。

民主黨醫學院
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