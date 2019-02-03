賴著不走！諾譚能撐多久？

2019-02-03 15:35 世界日報 綜合2日電



維吉尼亞州長諾譚(Ralph Northam)1984年的醫學院紀念冊上充滿種族主義意味的照片曝光，他在維吉尼亞軍事學院的紀念冊也被翻出來，其中註明他的渾號是帶有種族意味的「蠢貨」(Coonman)。

諾譚非走不可 分享 facebook

要求諾譚辭職的聲浪立刻湧現，帶頭的包括一些總統參選人，其中兩個是非洲裔參議員。民主黨州長協會、全國有色人種促進協會、維吉尼亞州民主黨要人，都加入這個行列。

「華盛頓郵報」報導，不管諾譚是否心裡有數，他這個州長已做不下去；民主黨大佬也出面喊話，要他知所進退。

報導中說，這張照片和「蠢貨」之稱是怎麼來的來還不明，不過諾譚的大學和醫學院紀念冊都出現這些「問題材料」絕非偶然，令人懷疑他年輕時候的為人，以及是否還有其他見不得人的黑資料。

諾譚為年少輕狂道歉，甚至宣稱他不相信照片裡的人是他。但是，民主黨顯然無意保全這個民主黨州長，尤其他如企圖戀棧可能對民主黨造成更多頭痛問題，而且佛羅里達州的共和黨州務卿上周才因出現把臉塗黑的照片而迅速辭職。

諾譚堅持不肯辭職，並可能繼續負隅頑抗，卻可能枉費工夫。民主黨一直極力塑造廣泛包容的政黨形象，不會容忍主張白人至上或種族主義的領導人。對諾譚稍假詞色都會混淆這種信息。

民主黨更有意對種族問題掌握道德上風，用以在2020年大選對付川普，而諾譚死賴著不走只會成為他們的大包袱。

因此，民主黨大老紛紛喊話，要諾譚知所進退。眾院議長波洛西即敦促他「做正確的事情」。

曾支持諾譚競選州長，並已宣布參選總統的加州非洲裔聯邦參議員賀錦麗也推文說：「領導人必須謹守更高的標準，種族主義污點不容出現在政府廳堂。維吉尼亞州長應該下台，讓民眾能夠癒合及共同向前邁進。」