暴風雨狂襲 各地傳災情

2019-02-03 14:12 世界日報 綜合報導



預計持續四天的又一波冬季暴風雨2日橫掃南加州，帶來豐沛降雨也帶來狂風海浪，部分地區道路出現洪澇、交通停滯、供電中斷、樹木倒伏，以及民宅庭院被淹、房屋漏雨等。洛杉磯縣、范杜拉縣和橙縣部分地區出現滑坡和泥石流，當地民眾一度接到警方撤離令。

根據國家氣象預報局報告，南加州沿海地區和山谷地區當天至傍晚前，最高峰降雨量每小時超過一吋。貫穿華人聚居城市的10號公路和210公路山腳地區沿線，當天午後雨如瓢潑，公路上行車緩慢，如煙雨迷濛中的停車場。

不久前被大火燒過的馬里布地區，2日近中午出現不同的程度的滑坡和土石流，包括西邊的Paseo Canyon住家開始撤離。洛縣緊急救援部門在附近地區設置庇護所，安置撤離民，包括 Agoura Hills/Calabasas Community Center, 27040 Malibu Hills Road；Santa Monica High School(South Gym), 601 Pico Blvd；Pepperdine University, 24255 Pacific Coast Highway, Malibu等地，不少民離家，以防萬一。

布班克鄉村俱樂部附近至少五條道路一度關閉，民接到撤離通知。六旗公園當天也關門大吉，迪士尼樂園當天提早關門，從午夜提早到晚上10時。

由於雨勢兇猛，道路積水嚴重，5號公路太陽谷段及附近Sheldon街等低窪街道一度關閉。到臨近傍晚，5號公路兩條車道依然關閉，170公路的北向兩條車道也關閉。此外，布班克大道和405號公路Sepulveda大道段也一度關閉。馬里布和嘉甸那的許多地區出現洪澇，居民和車輛出行受阻。

大雨也造成部分地區樹木倒伏，一些地區樹木被連根拔起。在Toluca Lake、Laguna海灘和格蘭岱爾等地，都傳出樹木倒伏並造成車輛受損報告，所幸無人受傷。

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根據氣象預報，此波暴風雨將持續數天，其中洛杉磯縣大部分地區的降雨將持續到星期天晚上，山腳地區預計要到下周二之後才會放晴。

加州公路局警告，由於未來三天南加州還將是風雨天氣，民駕駛需特別小心，尤其是洪澇地區，千萬不要超車，因六吋快速流動的洪水足以沖倒一個成人，12吋深的激流可以推動一輛小型汽車，兩呎的洪水可以沖走大多數汽車。民出行一定要先查看周邊情況，確保安全。此外，如果在近48小時降雨量超過三分之一吋，也會將火毀地區的表面沖刷掉，引起泥石流，山區民尤需小心。