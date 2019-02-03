親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

獨家／野生櫻井翔在台灣！偷閒朝聖Mr.Children

搭高鐵台中到桃園無人讓座 支架女：善良人出張嘴而已

101公路部分路段 落石封閉

2019-02-03 14:07世界日報 聖塔芭芭拉報導

新一波冬季暴風雨2日上午橫掃南加州，暴雨與最高時速80公里的大風，導致部分山區出現小型滑坡。聖塔芭芭拉縣境內的101號公路，從Milpas Street至卡賓特里亞（Carpinteria）150道路的路段，目前因有泥石流、落石而關閉。行駛往北的民眾可使用5號公路、行駛往南的民眾可先上166道路，再接5號公路。

另外，太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）從Broad Beach至Las Posas roads 間的路段有泥石流，目前也已緊急關閉。

聖塔芭芭拉縣、馬里布部分地段道路關閉
聖塔芭芭拉縣、馬里布部分地段道路關閉
分享

暴雨
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

暴風雨狂襲 各地傳災情

2019-02-03 14:12

極地渦旋急凍美國 賓州土撥鼠預言春神將至

2019-02-03 12:20

春節前大掃除 華人義工清潔8大道

2019-02-03 14:10

被爆種族歧視爭議 美國民主黨維吉尼亞州州長拒辭

2019-02-03 12:47

川普上任2年多 撕毀超多國際條約

2019-02-03 12:47

川普6日國情咨文 料將護牆批媒體

2019-02-03 12:43

不用外部供電 零耗能住宅日漸風行

2019-02-03 12:02

水管頻凍爆 美中西部民眾求援電話不斷

2019-02-03 11:16

留住州內生 伊大學費連續第5年凍漲

2019-02-03 11:15

川普問卷調查準備國情咨文講稿 矛頭對準媒體和民主黨

2019-02-03 10:56

這次忍很久：川普感恩節以來首次回佛州度假打高爾夫

2019-02-03 08:40

春神來了 土撥鼠先知

2019-02-03 00:19

川普預告 國情咨文會「很刺激」

2019-02-02 23:32

紐約Uber即起漲價

2019-02-02 23:16

川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58

繞過國會築牆 川普強烈暗示將宣布緊急狀態

2019-02-02 16:44

川粉發威！川普連任募款已進帳1.29億美元

2019-02-02 16:44

稅務與健保政策紛爭 民主黨選戰主軸恐成分裂導火線

2019-02-02 16:44

38歲vs.72歲！ 紐時新掌門人 拒川普邀宴改專訪

2019-02-02 16:44

最孤單世代 美孤獨中老年人數逐步攀升至800萬

2019-02-02 16:26

臉塗黑＋3K黨照片被起底 美維州州長挨轟

2019-02-02 15:21

美國重拳掃蕩月子中心起訴19人 正規業者叫好

2019-02-02 13:55

教授戰小鎮 保住屋前「彈劾川普」橫幅標語

2019-02-02 13:43

赴美產子生下缺陷兒 大陸父母逃回國

2019-02-02 13:38

美能源部員工 外國徵才須辭職

2019-02-02 13:33

地鐵逃票網開一面 曼哈頓地檢：給貧民機會

2019-02-02 13:30

尿斗的川普照片被撕 酒吧老闆搶救「讓他做第二任」

2019-02-02 13:22

有歐巴馬影子 布克宣布角逐白宮寶座

2019-02-02 13:05

哥就是強！ 他把紐約小宅變都市綠洲

2019-02-02 12:24

坐牢27年堅稱清白 加州男子終於重獲自由

2019-02-02 12:02

極地酷寒將盡 美中西部急凍又急暖

2019-02-02 10:33

中國到底要買多少美國黃豆？昨天已下單買100萬噸

2019-02-02 09:53

全面圍堵中國？美能源部警告員工不得應徵外國工作

2019-02-02 08:47

使用人數狂飆！極地渦旋使這種車用功能超熱門

2019-02-01 23:33

政府關門效應 美上月失業率升至4%

2019-02-01 23:12

極地渦旋本週末消散 美國中西部將回暖

2019-02-01 22:33

川普稱築牆談判浪費時間 暗示將宣布緊急狀態

2019-02-01 21:07

川普赴國會發表國情咨文 粉紅力量將發威

2019-02-01 20:16

影／美中西部冷爆 各種「極凍奇觀」一次看

2019-02-01 17:37
看更多

熱門文章

霧霾險害命！男子遊曼谷後插管5天

2019-02-03 09:00

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47

輸人不輸陣？ 俄國跟進美國宣布退出中程核武條約

2019-02-02 17:59

美退出中程核飛彈條約 動搖中國悶聲造彈局面

2019-02-02 16:12

極地渦旋效應 會不會凍傷美國經濟？

2019-02-02 21:06

竊賊闖殯儀館性侵9具遺體 今被重判6年

2019-02-02 19:15

國際條約如廢紙？川普撕毀了多少條約、協定？

2019-02-03 10:05

影／中東富豪買房不給力 土國迪士尼風小鎮變「鬼城」

2019-02-02 17:20

登機前買不停？機場5個小心機 讓你默默掏荷包

2019-02-03 09:37

烏克蘭不只有美女 代理孕母也很夯

2019-02-03 11:18

委內瑞拉朝野陣營分別湧上街頭 空軍將領倒戈

2019-02-03 04:25

找工作順手買彩券中10億 她怨：中樂透就像下地獄

2019-02-03 13:57

貿易談判結束2天 陸國企就向美購買200萬噸大豆

2019-02-03 00:08

天主教終於動手了！方濟各中東辦彌撒 還要見穆斯林教長

2019-02-03 09:00

分析師：5個理由 此刻不宜看衰特斯拉

2019-02-02 23:55

朝日新聞：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港

2019-02-03 05:31

出國一定要搭飛機? 這個國家的人過個橋就出國

2019-02-03 12:30

商務大臣：無協議脫歐 英將永遠遺憾

2019-02-02 23:49

伊朗成功試射新巡弋飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 02:25

兩強中止中程核飛彈條約 俄指問題出在美國

2019-02-02 22:48

川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58

日本10人捕蟹船遭俄羅斯扣留 日本要求俄國放人

2019-02-02 20:55

亞洲各國春節加班費大PK

2019-02-03 01:19

貿易協議有譜？ 美專家：對陸關稅緊箍咒不能鬆

2019-02-03 00:16

巴西礦場水壩潰決事故 增至121死226失蹤

2019-02-03 06:34

經濟走強...Fed尷尬了

2019-02-02 23:32

萬一硬脫歐倫敦動盪 英府備妥計畫疏散女王

2019-02-03 11:26

臉塗黑＋3K黨照片被起底 美維州州長挨轟

2019-02-02 15:21

瓜伊多向中國伸出橄欖枝 將盡快與北京對話

2019-02-02 18:24

「我們已很接近」 委內瑞拉人民湧上街要求馬杜洛下台

2019-02-03 11:41

美車市受凍 豪華品牌打哆嗦

2019-02-03 00:21

想救地球嗎？搬去威爾斯！

2019-02-03 10:01

澳洲東部出現百年一見洪水 雨恐將繼續下

2019-02-02 19:17

38歲vs.72歲！ 紐時新掌門人 拒川普邀宴改專訪

2019-02-02 16:44

反擊美 俄也喊退中程核武條約

2019-02-03 00:19

川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29

不用外部供電 零耗能住宅日漸風行

2019-02-03 12:02

專家：美中協議有譜 關稅緊箍咒仍不可鬆

2019-02-02 15:22

最孤單世代 美孤獨中老年人數逐步攀升至800萬

2019-02-02 16:26

教廷首度表態 反對中國拿協議迫教友加入愛國會

2019-02-03 10:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top