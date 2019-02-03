101公路部分路段 落石封閉

2019-02-03 14:07 世界日報 聖塔芭芭拉報導



新一波冬季暴風雨2日上午橫掃南加州，暴雨與最高時速80公里的大風，導致部分山區出現小型滑坡。聖塔芭芭拉縣境內的101號公路，從Milpas Street至卡賓特里亞（Carpinteria）150道路的路段，目前因有泥石流、落石而關閉。行駛往北的民眾可使用5號公路、行駛往南的民眾可先上166道路，再接5號公路。

另外，太平洋海岸公路（Pacific Coast Highway）從Broad Beach至Las Posas roads 間的路段有泥石流，目前也已緊急關閉。