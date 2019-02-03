留住州內生 伊大學費連續第5年凍漲

2019-02-03 11:15 世界日報 芝加哥報導



伊利諾州立大學(University of Illinois)宣布，為繼續爭取和吸引州內優秀學生，該校明年秋季入學的伊州新生學費將「凍漲」，這是UI連續第五年未調高學費，而國際生與外州生部分，香檳伊大(UIUC)與芝加哥伊大(UIC)學費則將調高2%。

UI校長齊臨恩(Timothy Killeen)指出，香檳香檳伊利諾大學(UIUC)根據專業不同，每學年費用為1萬2036元至1萬7040元，芝加哥伊利諾大學(UIC)和春田分校的學費分別為每年1萬584和9405元。非伊州學生每年多付572元，或支付每年2.9萬-3.4萬元的學費，國際學生則在外州學生基礎上再多支付874元。

UIC實施凍結學費方案後，每年總體入學率提高了15%，委員會於1月31日就擬議費率和費用投票後，決定沿襲學費凍結方案。

根據伊州數據，2002年，29%的伊州高中生畢業後入讀別州四年制學院，2016年，這一比率提升為46%。造成人才外流的部分原因是，伊州高校學費激增，州內學生放眼整個中西部，尋找提供高額獎學金或學費合理的學校，甚至有學生選擇到阿拉巴馬大學就讀。

UI表示，在學生雜費及食宿費用方面，三校則將微幅調升，其中UIUC雜費將增1%至3086元，標準雙人間食宿費提漲1.5%至每年1萬774元。UIC雜費將增3.5%至3308元，標間食宿增長1.7%至1萬1260元，UIC增幅較大是因為近西區校園正計畫大規模擴建和升級。

兩校外州和國際學生學費將增2%，春田校區則維持舊的收費標準。