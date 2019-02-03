水管頻凍爆 美中西部民眾求援電話不斷

2019-02-03 11:16 世界日報 芝加哥、明尼蘇達州連線報導



「半夜接到租客電話說房子淹水，趕過去發現原來是水管前兩天太冷凍裂，遇到氣溫大回升出現漏水」，在芝加哥華埠附近有兩棟房子出租的李太太心急到處找人修理，沒想到跟她一樣的「酷寒受害者」不少，水電工忙到應接不暇；同樣遭到酷寒侵襲的明蘇達州面一家水電公司老闆說，光在1月30日當天，就接到多達68通客戶求援電話，「是20多年來遇到最嚴重的一次」。

禍不單行！ 水管「凍」爆 災情頻傳 中西部民眾忙善後 分享 facebook

經營裝修工程的業者劉凌說，前兩天的華氏零下超低溫，導致許多住戶、商家的水管凍住，而緊接著氣溫瞬間回升到華氏40多度，讓「原本凍裂水管內的結冰水因高溫融化外漏」，他表示，這幾天接客戶要求修水管的電話接到手軟。

從加州搬到明州聖保羅市的克里斯，從沒碰過如此低溫天氣，他說，家中使用舊型的水循環散熱的暖氣系統(radiator)，室內暖氣維持在華氏62度，不過，一樓廁所的部分水管因暴露在外牆，前兩天太冷結果結冰爆裂。

「還好很快發現，然後把廁所門以及其他有水管的櫥櫃門打開，讓室內暖氣可流通到這些地方，同時保持水管內的水流動」，克里斯慶幸沒有造成更嚴重的損失。

明州當地水管及暖氣公司老闆皮特森說，這次的酷寒造成許多房子的水管結冰破裂，他從賓州連夜趕緊運來三個解凍機器救急，他說，這是他在這行20多年來見過最嚴重的一次。

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皮特森說，1月30日一天就接到68家有水管破裂或暖氣故障情形，隔天又有47個家庭致電求援。

商業與家庭安全保險學會(Insurance Institute for Business & Home Safety)資深工程主任布朗(Remington Brown)說，家中的閣樓、地下室、車庫，以及有外牆的廚房或房間，是最容易發生水管破裂的地方。

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由於氣象局預測7日氣溫又將出現個位數，水電業者提出幾個可避免水管結冰破裂的方法，包括1，讓水龍頭的水稍微打開流出，避免結凍，記得冷熱水的水龍頭都要開；2，打開廚房、廁所的櫥櫃門，讓暖氣流通；3，把結冰的水管用電熱膠帶(electrical heat tape)包起來；4，把暴露在沒有暖氣房間的水管用泡棉(foam)包裹減少與酷寒直接接觸；5，沒有暖氣的小空間用電熱器加熱至華氏40度左右；6，關閉通往室外水龍頭的水源。