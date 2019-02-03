川普問卷調查準備國情咨文講稿 矛頭對準媒體和民主黨

2019-02-03 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



根據美國總統川普的一份線上問卷，他2月5日晚間（台灣時間6日上午）發表國情咨文時，很可能將目標瞄準媒體和對手，予以痛斥。

川普說，主流媒體「不想讓我講話」，他並補充，「去年，我利用逾30萬份的問卷回覆 ，幫忙準備國情咨文。我如今又需要您的協助了」。

這份問卷有30個問題，許多直接了當或繞著圈子攻擊新聞界，例如「你認為媒體在政府關門一事上是否善盡責任，歸責民主黨？」、「你認為新聞媒體應為撰寫假消息負責嗎？」以及「你覺得主流媒體是否故意和川普政府唱反調？」

裡面也有一連串問題，明顯在為川普營造正面形象，例如「你是否贊同川普，我們處理恐怖主義以及潛在╱已定罪的恐怖份子時，要更強硬？」以及「你滿意川普復興美國製造業的努力？」

最後一個問題針對民主黨籍的眾院議長波洛西和參議員舒默，問：「關於政府關門，你認為波洛西和舒默在乎你和你家人的安全嗎？」

這份網路問卷所需經費用來自「川普讓美國再次偉大委員會」，這是川普和共和黨全國委員會（RNC）的聯合募款委員會。

國情咨文將是川普直接訴求民眾支持他政策的好機會，包括要求國會編列預算讓他在美墨邊界築牆。