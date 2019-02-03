親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

台彩春節加碼8億 這樣投注CP值最高

天主教終於動手了！方濟各中東辦彌撒 還要見穆斯林教長

這次忍很久：川普感恩節以來首次回佛州度假打高爾夫

2019-02-03 08:40聯合報 記者季晶晶╱即時報導

美聯社報導，美國總統川普2日與高球名將尼克勞斯（Jack Nicklaus）和老虎伍茲（Tiger Woods），在位於佛州朱庇特的自家俱樂部打高爾夫，他的推特帳戶貼出三人合照，稱之為「美好的早晨」。

這趟周末行程是川普自感恩節以來首度回佛州的家。過去兩年，他的總統任期幾乎有80天待在佛州，但上周結束的美國聯邦政府創紀錄關門35天的期間內，川普節制出行次數，幾乎全待在白宮，僅武裝警衛相伴。

老虎伍茲和尼克勞斯是川普的固定球友。尼可勞斯保持18座大滿貫賽冠軍紀錄，老虎伍茲則拿下14座。

美國總統川普2日與高球名將尼克勞斯和老虎伍茲在佛州打球，這是他自去年感恩節以來首...
美國總統川普2日與高球名將尼克勞斯和老虎伍茲在佛州打球，這是他自去年感恩節以來首度回佛州
分享

川普感恩節白宮
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

川普預告 國情咨文會「很刺激」

2019-02-02 23:32

春神來了 土撥鼠先知

2019-02-03 00:19

紐約Uber即起漲價

2019-02-02 23:16

川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58

繞過國會築牆 川普強烈暗示將宣布緊急狀態

2019-02-02 16:44

川粉發威！川普連任募款已進帳1.29億美元

2019-02-02 16:44

稅務與健保政策紛爭 民主黨選戰主軸恐成分裂導火線

2019-02-02 16:44

38歲vs.72歲！ 紐時新掌門人 拒川普邀宴改專訪

2019-02-02 16:44

最孤單世代 美孤獨中老年人數逐步攀升至800萬

2019-02-02 16:26

臉塗黑＋3K黨照片被起底 美維州州長挨轟

2019-02-02 15:21

美國重拳掃蕩月子中心起訴19人 正規業者叫好

2019-02-02 13:55

教授戰小鎮 保住屋前「彈劾川普」橫幅標語

2019-02-02 13:43

赴美產子生下缺陷兒 大陸父母逃回國

2019-02-02 13:38

美能源部員工 外國徵才須辭職

2019-02-02 13:33

地鐵逃票網開一面 曼哈頓地檢：給貧民機會

2019-02-02 13:30

尿斗的川普照片被撕 酒吧老闆搶救「讓他做第二任」

2019-02-02 13:22

有歐巴馬影子 布克宣布角逐白宮寶座

2019-02-02 13:05

哥就是強！ 他把紐約小宅變都市綠洲

2019-02-02 12:24

坐牢27年堅稱清白 加州男子終於重獲自由

2019-02-02 12:02

極地酷寒將盡 美中西部急凍又急暖

2019-02-02 10:33

中國到底要買多少美國黃豆？昨天已下單買100萬噸

2019-02-02 09:53

全面圍堵中國？美能源部警告員工不得應徵外國工作

2019-02-02 08:47

使用人數狂飆！極地渦旋使這種車用功能超熱門

2019-02-01 23:33

政府關門效應 美上月失業率升至4%

2019-02-01 23:12

極地渦旋本週末消散 美國中西部將回暖

2019-02-01 22:33

川普稱築牆談判浪費時間 暗示將宣布緊急狀態

2019-02-01 21:07

川普赴國會發表國情咨文 粉紅力量將發威

2019-02-01 20:16

影／美中西部冷爆 各種「極凍奇觀」一次看

2019-02-01 17:37

冰封魔咒 美國小鎮競逐最冷寶座

2019-02-01 17:29

協助孕婦非法來美產子 南加州月子中心19人被起訴

2019-02-01 16:41

國情咨文主題是「團結」 川普：不希望充滿火氣

2019-02-01 16:41

川普揚言頒緊急令築牆 稱總統職是「魯蛇」工作

2019-02-01 16:27

昨罵情報圈「天真」 川普今改口：跟情報圈看法一致

2019-02-01 15:11

美特檢通俄案 川普說他不是調查目標

2019-02-01 14:48

北美急凍 出現幻日等罕見自然現象

2019-02-01 14:43

美月子中心案涉陸官員 起訴很敏感

2019-02-01 14:25

歹徒「郵筒釣魚」 華男險失7000美元

2019-02-01 13:19

華氏-51度 愛阿華大學醫科學生疑凍死

2019-02-01 11:37

芝加哥連華氏零下16度 凍土裂開引發「冰震」

2019-02-01 11:32
看更多

熱門文章

蘋果管理全球員工有方 靠這兩款App

2019-02-02 17:47

韓國男子在墨國喪命 遺體送回後心臟、大腦、胃不見了

2019-02-02 14:04

輸人不輸陣？ 俄國跟進美國宣布退出中程核武條約

2019-02-02 17:59

美退出中程核飛彈條約 動搖中國悶聲造彈局面

2019-02-02 16:12

極地渦旋效應 會不會凍傷美國經濟？

2019-02-02 21:06

中國到底要買多少美國黃豆？昨天已下單買100萬噸

2019-02-02 09:53

竊賊闖殯儀館性侵9具遺體 今被重判6年

2019-02-02 19:15

黛安娜王妃的偽鈔 大英博物館為何要收藏？

2019-02-02 14:12

影／中東富豪買房不給力 土國迪士尼風小鎮變「鬼城」

2019-02-02 17:20

貿易談判結束2天 陸國企就向美購買200萬噸大豆

2019-02-03 00:08

委內瑞拉朝野陣營分別湧上街頭 空軍將領倒戈

2019-02-03 04:25

赴美產子生下缺陷兒 大陸父母逃回國

2019-02-02 13:38

1年多前就求救無效 日本10歲女孩疑被狠父虐待致死

2019-02-02 11:04

年後努力健身燃燒多少卡路里？別被運動手環騙了

2019-02-02 11:58

朝日新聞：川金2度峰會地點 北韓同意越南峴港

2019-02-03 05:31

兩強中止中程核飛彈條約 俄指問題出在美國

2019-02-02 22:48

分析師：5個理由 此刻不宜看衰特斯拉

2019-02-02 23:55

伊朗成功試射新巡弋飛彈 射程逾1350公里

2019-02-03 02:25

日本10人捕蟹船遭俄羅斯扣留 日本要求俄國放人

2019-02-02 20:55

商務大臣：無協議脫歐 英將永遠遺憾

2019-02-02 23:49

川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58

哥就是強！ 他把紐約小宅變都市綠洲

2019-02-02 12:24

天主教終於動手了！方濟各中東辦彌撒 還要見穆斯林教長

2019-02-03 09:00

美國重拳掃蕩月子中心起訴19人 正規業者叫好

2019-02-02 13:55

霧霾險害命！男子遊曼谷後插管5天

2019-02-03 09:00

極地酷寒將盡 美中西部急凍又急暖

2019-02-02 10:33

臉塗黑＋3K黨照片被起底 美維州州長挨轟

2019-02-02 15:21

瓜伊多向中國伸出橄欖枝 將盡快與北京對話

2019-02-02 18:24

亞洲各國春節加班費大PK

2019-02-03 01:19

澳洲東部出現百年一見洪水 雨恐將繼續下

2019-02-02 19:17

尿斗的川普照片被撕 酒吧老闆搶救「讓他做第二任」

2019-02-02 13:22

38歲vs.72歲！ 紐時新掌門人 拒川普邀宴改專訪

2019-02-02 16:44

專家：美退出中程核飛彈條約將打擊中俄

2019-02-02 13:58

馬來女生演唱賀新年 中文標準網民狂讚

2019-02-02 14:04

減塑流行！自備容器上肉鋪和超市成風潮

2019-02-02 11:35

巴西礦場水壩潰決事故 增至121死226失蹤

2019-02-03 06:34

委內瑞拉變現 擬賣29噸黃金給阿聯

2019-02-02 14:08

Fed從鷹轉鴿後美元肯定走貶？分析師：還有變數

2019-02-02 17:36

川普關稅對美國鋼鐵業就業沒幫助 因為這些原因

2019-02-02 18:29

中國遵守承諾 買美1百萬噸黃豆

2019-02-02 13:32
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top