這次忍很久：川普感恩節以來首次回佛州度假打高爾夫

2019-02-03 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



美聯社報導，美國總統川普2日與高球名將尼克勞斯（Jack Nicklaus）和老虎伍茲（Tiger Woods），在位於佛州朱庇特的自家俱樂部打高爾夫，他的推特帳戶貼出三人合照，稱之為「美好的早晨」。

這趟周末行程是川普自感恩節以來首度回佛州的家。過去兩年，他的總統任期幾乎有80天待在佛州，但上周結束的美國聯邦政府創紀錄關門35天的期間內，川普節制出行次數，幾乎全待在白宮，僅武裝警衛相伴。