川普紅帽風波 餐館老闆道歉

2019-02-02 16:58 世界日報 編譯組╱聖馬刁1日電



Wursthall餐館老闆洛培茲亞特（James Kenji Lpez-Alt）（圖）為失言道歉。 世界日報記者黃美姝／翻攝 分享 facebook

聖馬刁Wursthall餐廳廚師兼合夥人洛培茲亞特（James Kenji Lpez-Alt）已為日前在推特的不當發言道歉，表示所有的顧客他都歡迎，即使是戴「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）紅色棒球帽的人也一樣。他原先曾說這種帽子和納粹標記一樣，都是仇恨的象徵。

洛培茲亞特在Medium部落格上道歉，他說：「我要先向Wursthall的員工和我的合夥人道歉。未先考慮我們團隊的想法就公開發言是不尊重且魯莽的行為。我在Wursthall的目標，是要讓這個餐廳所有的員工都受尊重和信任，但日前我發表的言論未取得你們的同意，我未能達到目標，未來我要更努力贏回你們的信任。」

他還表示自己來自多元化的家庭，「我母親是來自日本的移民，父親則來自賓州西部鋼鐵城。我們家族的政治立場互異，但每年兩次家族團聚依舊歡樂，這是因為我們在三件事上是一致的：家庭、對國家的愛，最重要的是對彼此和社區的互相尊重。」

他很遺憾最近在國內聽到的報導，「我也像許多人一樣因為國內目前的憤怒、仇恨和暴力感到惶惑，為親友、社區和我們之中最脆弱的人擔心。象徵標記對不同的人在不同的時間和環境下會有不同的意義，看到那頂紅帽在許多憤怒 、仇恨、暴力的時刻如此明顯，教我和許多人都覺得這頂帽子就象徵了憤怒 、仇恨和暴力。」

他表示，「遺憾的是我表達的方式只是增加了憤怒， 我為此道歉。我的訊息是要拒絕憤怒 、仇恨和暴力，我們的社會不該歡迎這些。」