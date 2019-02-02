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38歲vs.72歲！ 紐時新掌門人 拒川普邀宴改專訪

2019-02-02 16:44世界日報 編譯劉煥彥／綜合1日電

38歲紐時第六代當家親上火線，將與72歲總統面對面專訪。 美聯社
38歲紐時第六代當家親上火線，將與72歲總統面對面專訪。 美聯社
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川普總統不遺餘力的批「紐約時報」是「假新聞」媒體，但卻數度向紐時主動伸出雙臂示好；紐時31日刊出的川普專訪，更是由紐時薩茲柏格家族第六代接班人、AG薩茲柏格（Arthur Gregg "A.G." Sulzberger）在拒絕川普主動邀宴後，川普又改為同意接受專訪。

現年38歲的AG薩茲柏格，去年1月1日才從67歲的父親小薩茲柏格（Arthur Ochs Sulzberger Jr.）手中接下家族經營重擔，成為紐約時報發行人，意味紐時高層26年來再度世代交替。

AG薩茲柏格與72歲的川普在這項專訪中唇槍舌戰，主題從假新聞、新聞自由，到川普抱怨新聞界對他的報導不公平都有。

根據紐時的報導，全國性大報的發行人親自參與自家記者專訪現任總統很少見，AG薩茲柏格甚至帶頭提問。

有意思的是，去年AG薩茲柏格接任紐時發行人後，原本川普邀請他共進「不可公開（off-the-record）」的晚餐；沒想到AG薩茲柏格拒絕，反而要求得有正式紀錄（on-the-record）的正式會面，而且紐時記者要在場，川普同意了=.

後來，AG薩茲柏格親自領軍，率兩位白宮特派員貝克（Peter Baker）與梅姬．哈柏曼（Maggie Haberman），在白宮橢圓形辦公室進行。

在31日專訪中，AG薩茲柏格問道，自從川普喊出假新聞（fake news）這個名詞後，有些外國領袖也朗朗上口，但卻做為打壓新聞自由與獨立監督的藉口。

對此川普說「我不喜歡這樣，真的不喜歡」，但他馬上拉回個人的不滿情緒，「我覺得一個國家的新聞沒有被準確報導，這是糟糕的，我相信我就是這樣的受害者，真的。」

AG薩茲柏格也提到，希望川普對於慣常貶低新聞界的做法三思。

「我了解。」川普雖這樣回，但又說，「如果有負面報導（bad story）卻是真的，我不在乎，我真的不在乎。我了解這是會發生的，如果壞消息是真的我不會抱怨。但如果有真的有很負面的報導，卻不是真的，你就會說『這不公平』。」

他也覺得自己從商人意外勝選成為美國總統，應該值得媒體大書特書，「我出身於（紐約市）皇后區的牙買加區，變成美國總統，我覺得應該有資格被『我的報紙』（指家鄉的報紙）好好報導。」

川普紐約時報假新聞
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