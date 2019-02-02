稅務與健保政策紛爭 民主黨選戰主軸恐成分裂導火線

2019-02-02 16:44 世界日報 記者顏伶如／綜合報導



民主黨內有意競逐白宮大位者陸續宣布參選，但自由派與溫和派因健保和稅務政策之爭引發的路線分歧，過去這周也明顯浮上檯面，這也顯示這兩大議題將為未來民主黨迎戰川普總統的選戰定調。

宣布參選總統的民主黨加州聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）本周出席在愛阿華州舉行的市政論壇時表示，她支持私人經營的廢除健保產業，以便達到全民享有聯邦醫療保險（Medicare）的終極目標。

賀錦麗的說法立即成為輿論關注焦點，但隔天民主黨明尼蘇達州聯邦參議員艾米·柯洛布查（Amy Klobuchar）接受有線電視新聞網（CNN）專訪時，卻想要與賀錦麗畫清界線。

柯洛布查說，對於任何改變整個保險制度的驟然手段，都要格外審慎小心，畢竟全美有半數民眾都擁有私人經營的健保。

本周初，民主黨內先是上演健保辯論，接下來幾天則為了向超級富人課徵重稅的問題唇槍舌劍。

傳出可能在2020年挑戰川普、擁有超級富豪身價的前任紐約市場彭博（Michael Bloomberg）發表談話說道：「對於空中畫大餅式的空談，我已經都聽膩了，那些提案永遠在國會通過不了，納稅人也永遠負擔不起。我覺得提出那種建議根本就是假惺惺。大家應該做點比較實際的事情。」

民主黨籍麻州聯邦參議員伊莉莎白·華倫（Elizabeth Warren）則提出反擊表示，像彭博或星巴克前執行長舒茲（ Howard Schultz）等億萬富豪，都想繼續保留一個不公平的制度，「因為這套制度只對他們有利，還有他們的朋友們。」

曾任歐巴馬選舉幕僚的麥考利（Mike McCauley）說，民主黨內這麼早就發生政策大辯論，令人頗為驚訝，因為究竟哪些人要參選總統，名單根本都還沒定。