川粉發威！川普連任募款已進帳1.29億美元

2019-02-02 16:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 劉煥彥 ／綜合1日電



美國總統川普。 路透社 分享 facebook

川普總統在接受紐約時報專訪時曾說總統是個賺不了錢的「輸家」工作，但他愛這個工作；事實上他爭取2020年連任的募款作業早就開跑，截至2018年底已進帳1億2900萬元，不僅創下現任總統在上台兩年時點的募款新紀錄，也遠超過目前有意出馬角逐總統大位的任何民主黨對手。

「華盛頓郵報」報導，根據聯邦選舉委員會（FEC）於上月31日晚間公布的最新數據，川普手上的多個競選委員會與外圍團體，單在去年第四季就募得2100萬元以上，截至去年底掌握了1920萬元現金。

反觀民主黨有20多人想爭取黨提名為總統候選人，意味他們將經歷殘酷、激烈又花錢的初選，而且這些人馬才開始募款不久，步調遠遠不如川普。

舉例來說，根據FEC數據，麻州聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）於12月31日宣布參選前，她的參議院競選委員會募得1100萬元，這筆錢可以轉移至她的總統競選組織，但可能大半會花在民主黨內的初選。

其實川普在2018年第四季遭遇多項打擊，不僅共和黨在11月期中選舉失掉眾院多數、民意支持度節節下滑，聯邦政府更從12月22日起部分關門，但這些都不影響川普的吸金能力。

FEC統計，川普持續受惠於大量川粉的小額捐款，去年第四季進帳的2100多萬元中，將近75%是來自200元以下的捐款。

川普總統連任競選委員會執行總監葛拉斯納（Michael Glassner）說：「這就證明了川普總統說到做到，實現了他對美國被遺忘的男女民眾的承諾。」

川普在「紐約時報」31日刊出的專訪中表示，他當總統其實薪水少拿好多，自認是個大輸家，但他仍喜愛這個工作。

他說：「我做這個工作損失了大筆金錢，（但）這不是為了錢，（這個工作）是歷來最棒的輸家之一。我不知道是否應該喜歡做這個工作，但我是喜愛的。」

川普並未透露他聲稱損失的金錢有多少，而他當總統的每年基本薪水是40萬元，全部都捐給不同的政府機構，包括聯邦中小企業管理署（SBA）、國家酒精濫用與酗酒研究所（NIAAA）與國家公園管理局等。