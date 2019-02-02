繞過國會築牆 川普強烈暗示將宣布緊急狀態

2019-02-02 16:44 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合1日電



川普傾向對邊界宣布緊急狀態。 路透社 分享 facebook

川普總統1日強烈暗示，他很可能會宣布緊急狀態，繞過國會，動用國防部經費在美墨邊界築牆，而且可能在5日發表國情咨文時宣布。

為築牆宣布緊急狀態勢必使當前政治對立升高，據悉參院共和黨領袖麥康諾本周也私下警告川普要小心後果，表示這樣做可能引發政治反彈，共和黨也會分裂。

共和黨人士說，麥康諾本周二（1月29日）在白宮單獨會見川普，表示國會最後可能通過法案推翻緊急狀態；據悉共和黨內也日益擔心川普宣布緊急狀態的不利衝擊，民主黨人也認為即便川普否決國會通過的法案，兩黨也應有足夠的支持票數推翻川普的否決。

但是，川普1日說，「我覺得我們很可能必須這樣做」，因為他認為參眾兩院代表正進行的談判談不出什麼結果。

川普暗示說：「你們會聽到國情咨文，讓我們看看會發生什麼情況。仔細聽國情咨文。我想你們會發現它很令人興奮。」

理論上在邊界宣布緊急狀態，將使川普能把其他經費拿來築牆。面對民主黨和支持移民團體揚言提出告訴，川普不屑地說：「我們有很強的法律地位。」

他也再度表示，他預期這種提告會由舊金山的聯邦第九巡迴上訴法庭受理；川普曾嚴厲批評這個一再推翻他的命令的法庭，並宣稱他想投訴不滿。

「一告到第九巡迴法庭就會出事。」川普說，「他們這樣做實在可恥。」

川普堅持要築牆經費，導致聯邦政府關閉35天。他最後被迫讓步，使政府恢復開放。他上周宣稱，如參眾兩院協商代表無法就邊界安全開支達成協議，以免政府在本月15日再度關閉，他將宣布緊急狀態。

川普也宣稱民主黨不敢對在邊界築牆跟他交手，因為他們會輸掉對圍牆是否有效的論戰。但是，民主黨領袖聲明他們不怕這種辯論，並宣稱科技可能比築牆更有用。

眾院民主黨第三號領袖克雷本（Jim Clyburn，南卡羅來納州）即主張設立「智慧牆」，利用科技而非鋼筋混凝土維護邊界安全。

他說，「智慧牆」是用無人飛機、掃瞄器和感應器，製造「高得爬不過去、寬闊得無法穿越、深得無法挖地洞穿過」的科技壁壘。

他的用語很有講究，因為民主黨表示他們願意對邊界安全，達成至少在措辭上包括某種障礙的協定。一個民主黨談判代表說，只要能夠達成協議，大家愛怎麼叫都行。