地鐵逃票網開一面 曼哈頓地檢：給貧民機會

2019-02-02 13:30 世界日報 記者 世界日報 記者 金春香 ／紐約報導



記者金春香/攝影 分享 facebook 曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance)1日宣布，自去年2月1日起實施「減少地鐵逃票起訴」新政以來，今年1月與去年1月新政未實施時相比起訴總數下降95.55%，且市警執法部門今年1月逮捕逃票數量也比去年1月相比下降89%。

萬斯表示，刑事司法系統「如果其作用僅僅是證明逮捕和起訴數量的話，那麼它實際上就是在懲罰貧困民眾，讓紐約民眾一生背負犯罪紀錄，剝奪了他們逃離貧困的機會」。

他指出，一年前其辦公室通過詳盡的調查和全面的試點計畫，開始謹慎執行新政，讓沒有暴力傾向、逃過票的紐約民眾免受刑事起訴，這樣他們不至於面臨無法申請貸款、公立大學、甚至被遞解的負面後果。

根據萬斯辦公室提供的數據，去年1月其辦公室共經手勒775起逃票逮捕案件，今年1月該數字降至88起，降低88.6%；因逃票被逮捕後被起訴的數量則從去年1月的742起降低至今年1月的33起，降低95.55%；不過如果逃票者此前被判過重罪、性侵罪，或油國駕車犯罪紀錄，那麼其逃票行為就會依法懲治。

萬斯並指出，減少地鐵逃票起訴並不代表放鬆執法，市警和市捷運局仍會繼續對逃票行為執法，逃票者會被警示、在地鐵站被驅逐，並被送往社會服務處，也會被開傳票。