教授戰小鎮 保住屋前「彈劾川普」橫幅標語

2019-02-02 13:43 世界日報 記者 世界日報 記者 唐嘉麗 ／波士頓報導



圖擷自 The Boston Globe Verified account TWITTER 分享 facebook

47歲的麻州衛斯理鎮居民賈森(Dan Chiasson)本周收到鎮方通知，要求他取下掛在屋前的大型「彈劾川普」(Impeach Trump)橫幅標語，否則每日罰款300元，他在社媒中公開挑戰官方後，31日接到再行研議、撤回禁令的通知。

賈森是名詩人，任教衛斯理學院，也為New Yorker寫稿；去年6月，自己在網上設計、花了112元訂作12呎長、2.5呎寬的紅藍白相間橫幅，掛在自家二樓窗口。未料，30日收到「違規」通知。

通知書中說，接到民眾投訴，該橫幅的尺寸過大，不符衛斯理鎮法規。如果7天內不取下，將每日罰款300元。

憤怒不平的賈森周三在推特上公布通知書和橫幅照片，並貼文「你真要強制執行？ 」公開挑戰衛斯理鎮；他連發數文引述聯邦最高法院相關詮釋，質疑衛斯理法規阻礙政治表達的合法性。

衛斯理鎮發言人31日說，寄發通知的原因是有人投訴，該標語不符衛鎮掛標語「不能大過6平方呎和離地3呎」的規定；但他們接受賈森的意見，會研究法規，撤回禁掛標語和處罰通知。

住在衛斯理鎮六年多的賈森在2016年總統大選時，也曾在屋前掛過同樣大小的標語，那一次寫的是「再見，唐納(川普名)」(Goodbye, Donald)；他說，曾在前院插標語，但遭人破壞和偷竊，既然住在車流頗多的大馬路上，高掛大字標語才顯眼。

該鎮的衛斯理學院是喜萊莉的母校，2016年大選時，喜萊莉在衛斯理鎮得票10568，川普獲3235票。