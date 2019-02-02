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台南分屍案死者住處 竟是當年井口真理子分屍埋屍處

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美國重拳掃蕩月子中心起訴19人 正規業者叫好

2019-02-02 13:55世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

南加2015年掃蕩月子中心案，1月31日風波再起，三人被捕、共19名涉案人員遭起訴。消息傳出，有南加月子中心業者拍手稱快。有業者表示，月子中心門檻不算高，很容易進入；當局重拳出擊，「打跑」不法經營者，有利於行業規範；正規月子中心將來分到的「蛋糕」，也會更多。

在爾灣經營月子中心的張先生表示，2015年3月移民和海關執法局（ICE）等多個聯邦執法機構，聯手清查南加三個縣的三家華資月子中心事件，推動南加月子中心業大洗牌；如今當局再度「重拳出擊」，以刑事罪名起訴當年涉案人員，張先生拍手稱快。

2015年事件後，月子中心業者人心惶惶，部分「不正規」的業者紛紛關門歇業。張先生表示，月子中心從業門檻不算高，起初賺錢相對容易，近年來如雨後春筍般出現在南加各地。競爭激烈讓部分業者動歪腦筋，利用部分華人「愛占小便宜」的特點，以「政府補助容易申請」為賣點作生意。

動歪腦筋的業者，的確搶了部分規矩守法者的生意。有業者表示，他一度想告發這些不法業者，但苦於證據難尋；在很長一段時間內，他都敢怒不敢言。2015年事件後，隨著不法業者陸續歇業，月子中心行業趨於規範，中心的業務量也變得穩定。即使在川普執政、移民政策收緊的大背景下，生意也基本沒受影響。

張先生表示，2015年後他沒聽到有業者教唆顧客隱瞞來美產子的例子，大多數業者都是建議客戶向海關如實相告。規範化的月子中心，也擺脫「髒、亂、差」的舊有負面印象，更容易被社區所接受。

月子中心
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