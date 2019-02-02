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赴美產子生下缺陷兒 大陸父母逃回國

2019-02-02 13:38世界日報 記者陳開／洛杉磯報導

世界日報資料照片
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南加醫院對赴美產子產婦的態度，正朝兩極化發展。有的婦產科怕麻煩，幾乎不收；有的婦產科則看重利益，專收赴美產子產婦。婦產科醫師沈伯文表示，曾有赴美產子的中國大陸父母，因寶寶有先天疾病，將其拋棄在醫院，不聲不響地飛回中國，為醫院造成很大麻煩。

2015年聯邦多個單位突襲南加州三縣三家月子中心下面的50餘住戶，由於一時間風聲鶴唳，導致南加州月子中心業者趨於規範，但仍有不少醫院怕麻煩，基本上不收赴美產子產婦。沈伯文表示，日前有一對來自中國大陸的夫妻，在橙縣某醫院生下小孩；該小孩因早產患有先天疾病，這對大陸夫妻在孩子還住在重症監護室（ICU）的情況下，連夜偷偷搭飛機回中國，自此渺無音訊。醫院曾嘗試聯繫協助上述夫婦赴美產子的月子中心，對方也是不管不顧；處於人道主義，醫院不得不投入大量經費為其治療。

除了上述案例外，醫院接收赴美產子的父母，還可能面臨其他麻煩。沈伯文舉例，有的赴美產子的父母一開始是向醫院支付現金，隨後在中介建議下申請白卡(MediCal)，並向醫院申請退費；而退費流程往往耗時耗力，有的時候最終退費金額無法讓客戶滿意，還會引起新一輪的麻煩。綜上所述，除非逼不得已，部分婦產科不收來美產子的產婦。

也有醫院專收中國來的產婦。有婦產科醫師表示，接收中國產婦往往能賺得更多，而且他們通常願意支付現金，免去醫院向保險公司申請醫療費用的麻煩。沈伯文同意該項說法。他表示，有的婦產科僅生產與產前照護就收費9000餘元，比通常走保險要貴得多。他近期就碰到一名曾在中國大陸婦產科工作的醫師，如今專門在美國為來美產子的中國產婦服務，生意很好。

還有婦產科醫師透露，南加州用白卡的產婦，不管族裔約占總數的三分之二，是很普遍的現象。來美產子的中國產婦就算使用美國「福利」，基本上為政府帶來的負擔其實很「有限」。

婦產科醫師月子中心
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