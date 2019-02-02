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哥就是強! 他把紐約小宅變都市綠洲

2019-02-02 12:24聯合報 記者季晶晶╱即時報導

布魯克斯柴區將他的紐約小宅加工打造成夢想的綠色家園，屋子正面是室外植生牆、屋頂有花園、前院蓋池塘、後院是生態游泳池。這座城市綠洲經常引人駐足讚歎拍照，甚至拿到全美野生聯盟的野生棲地認證書。

布魯克斯柴區2008年買下這棟位於紐約市布魯克林區的連棟屋，隔年開始添加栽種各種綠色作物，至今成果斐然。

最先教人注意到的是一整面的室外植生牆，其中包括杜鵑花之類的小灌木，和麥門冬在內的多年生植物。由於裝置滴水灌溉系統，所以用水很省，而且綠色植物給房屋帶來良好絕緣效果，冬暖夏涼，節省能源。

布魯克斯柴區說，這房子是美國第一棟外觀有植生牆的連棟屋，他希望有更多人跟進這樣做，讓布魯克林成為帶動此一風氣的發源地。

紐約市規定，深度不及22吋（約55公分）的池塘不必申請許可執照，所以布魯克斯柴區家的池塘略淺一些，但已足夠吸吸野生動物以及人群。

他說：「誘人之處在於不像人工開挖的池塘─像從約紐州北部森林裡搬過來。人們會攔住我道謝，建了個小小綠洲，讓他們得以沉思冥想並吸進大自然的味道。」

布魯克斯柴區說，社區裡每個小孩都知道他家前院的池塘，大家開始到這裡放生烏龜，目前有11或12隻，把這裡變成烏龜收容所。

在創建他家這個「布魯克林生態區」之前，布魯克斯柴區專門幫人進行綠屋頂施工，所以他在改裝居家空間上擁有一些優勢。他想挑戰極限，所以決定加進溪流和池塘。

他說，除了技術問題，例如能讓水流動的角度，以及屋頂的承重和防水處理，視覺美學也有相當的難度。不過，他家屋頂上現在已有一條小溪、兩個瀑布，以及麒麟草、野草莓和野藍莓等原生植物，再加上一隻原生箱龜。

後院的自然生態游泳池圍著一圈碎石，打造出一個平台，益菌和植物能吸收池中滋養物，保持池水潔淨，和加氯的游泳池不一樣。布魯克斯柴區承認，成本比一般游泳高一倍，但水質比水龍頭流出的紐約市自來水還乾淨。

布魯克斯柴區將他的紐約小宅加工打造成夢想的綠色家園，屋子正面是室外植生牆。擷自布...
布魯克斯柴區將他的紐約小宅加工打造成夢想的綠色家園，屋子正面是室外植生牆。擷自布魯克斯柴區臉書
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布魯克斯柴區將他的紐約小宅加工打造成夢想的綠色家園，前院池塘成為烏龜收容所。擷自...
布魯克斯柴區將他的紐約小宅加工打造成夢想的綠色家園，前院池塘成為烏龜收容所。擷自布魯克斯柴區臉書
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紐約綠屋頂放生
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