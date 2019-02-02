全面圍堵中國？美能源部警告員工不得應徵外國工作

2019-02-02 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



美國能源部副部長布魯伊特。美聯社 分享 facebook 美國能源部1日告知員工，禁止參與外國的徵才計畫，否則必須辭職。能源部的新政策意在阻止中國和其他國家非法取得超級電腦運算和其他科技。

能源部副部長布魯伊特（Dan Brouillette）在內部備忘錄中表示，某些國家贊助的徵才計畫，「促使將技術或智慧財產未經授權轉移給外國政府，威脅美國經濟基礎」。

他表示，這些徵才計畫提供在外國研究機構、實驗室和大學有名望的職位。

備忘錄上說，能源部人員若參與該部認定為「敏感」國家的徵才計畫，就必須辭職。

能源部監督17個國家實驗室，研究敏感議題，包括先進的核能、核武以及超級電腦運算，部分研究計畫列為機密。

華爾街日報率先披露這份備忘錄，備忘錄上並未點名特定的國家，但其他美國行政單位，包括川普總統的白宮，都關切中國取得美國智慧財產。

能源部一名官員表示，該部並非特別鎖定中國，這項措施也許能讓該部進一步了解哪些外國徵才計畫想吸收能源部的人員。

這名官員說：「這是讓員工有機會透露這類訊息，讓他們有機會說，『我要拿能源部的薪水，或是我要拿外國政府資助的計畫薪水。」

能源部一名發言人說，一些外國政府贊助的徵才計畫「利用美國對合作持開放態度 ，滲透我們的實驗室、竊取我們的技術，並利用我們本身的資源來對付我們」。