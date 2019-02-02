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川普與郭台銘通話 「富士康會推進威州建廠」

2019-02-02 03:42聯合報 記者張加╱即時報導

美國總統川普（左）與鴻海董事長郭台銘。報系資料照片／華盛頓記者張加攝
美國總統川普（左）與鴻海董事長郭台銘。報系資料照片／華盛頓記者張加攝
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美國媒體日前報導，鴻海集團旗下的富士康正重新評估在美國威斯康辛州的投資計畫，引起各界關注；美國總統川普不僅與鴻海董事長郭台銘通話討論，還推文宣布富士康會推進威州建廠的「好消息」。

川普1日在推特轉發美國財經媒體CNBC的新聞，指富士康與白宮談過後，會推進在威州建造工廠；川普推文表示，「我與郭台銘談話後，富士康威州（廠）的好消息！」

根據CNBC報導，富士康1日發布聲明指出，在白宮與公司進行富成效的討論，以及川普與郭台銘之間的個人談話之後，富士康會推進計畫建設的6代面板廠，該廠將是「威谷科技園區」的中心；園區既是先進的製造廠，也是該地區的科技創新中心。

富士康還說，期盼持續擴大投資威州與美國人才。不過，這分聲明並未表明園區創造的工作職位類型。

郭台銘特助胡國輝（Louis Woo）日前接受路透專訪時稱，美國威州面板廠計畫可能縮減，甚至擱置。

胡國輝對路透表示，鴻海仍在評估有關威斯康辛州的選項，然而在美國生產高階電視螢幕的成本很高，因為當地的勞力薪資相對高昂；鴻海最終在威州約四分之三的就業機會都將是研發與設計，也就是「專業知識」職位，而非藍領的製造工作職位。

鴻海1日再度澄清媒體報導，指集團正重新檢視在威州的投資項目及技術，以迎合當前全球市場環境，並符合當地與客戶所需，威谷科技園區的建設以及創造1.3萬個工作機會的承諾，並未改變；鴻海將繼續在威州打造先進製造研發園區。

鴻海並列出未來18個月內，預計建造的設施，包括LCD面板模組後段封裝廠、高精密模組成型廠、系統整合組裝廠、研究發展中心等；集團仍將持續投資美國優秀人才，在美國和威州建構AI 8K + 5G生態系。

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