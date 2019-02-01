影／美中西部冷爆 各種「極凍奇觀」一次看

2019-02-01 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國中西部因「極地渦旋」來襲而陷入數十年難得一見的極凍天候，當地居民苦中作樂，紛紛上網分享各種奇特照片與影片。

受到極地渦旋襲擊，美國本土的11個州31日氣溫比阿拉斯加最北端城市還要低，《路透》指死亡人數已上升到21人，中西部各州紛紛打破各地最低溫紀錄，全美最冷的地點則出現在明尼蘇達州柯頓（Cotton, Minnesota），初步測得攝氏零下48度（華氏零下56度）。

《BuzzFeed》報導多起「馬桶災情」，像是有民宅的馬桶水還沒沖完就結霜，馬桶座因水結冰而裂開，馬桶水箱也結冰膨脹而爆裂。民眾上傳推特的影片則顯示，女性頭髮沾濕被冷風一吹就凍結在半空中，有路燈被冷風吹到像在打冷顫，還有民眾吹出來的泡泡在半空中立刻化成飄浮冰球。

《CNN》報導，印第安那州有消防隊親身體驗「冰火二重天」，冒著攝氏零下30度的天寒地凍與民宅惡火對抗4個多小時；一張照片顯示打火弟兄的裝備及臉上鬍鬚都結凍。中部大城芝加哥的「通勤鐵路」（Metra）則利用「火燒鐵軌」，來避免鐵軌因酷寒「冷縮」而脫節分離。