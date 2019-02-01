川普揚言頒緊急令築牆 稱總統職是「魯蛇」工作

2019-02-01 16:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 湯淑君 ╱即時報導



美國總統川普接受紐約時報專訪時表示，築邊境牆協商是「浪費時間」，他將頒布緊急命令興建邊境牆。

川普在訪談中表示，如果民主黨不願意討論邊境牆預算議題，與國會協商根本是在浪費時間，他並揚言無論國會批不批准，都要建邊境牆。

川普在紐時31日登出的白宮橢圓形辦公室專訪中觸及廣泛議題。川普提到，他友善對待眾議院議長裴洛西的做法已告一段落 ，「如果她不同意築牆，其餘談判只是浪費時間、金錢與精力」。川普並對美中達成貿易協議的展望表示樂觀，並且多次否認與特別檢察官穆勒調查相關的傳聞。

裴洛西反對反對撥款在美墨邊境築牆，眼看重開政府大門的暫時支出法案將在兩周後期滿，另一場政府關門危機隱約若現。一個由17位兩黨議員組成的小組肩負起敲定折衷方案的任務，日前已開始就邊境安全議題展開協商。

川普在紐時訪談中表示，如果國會再不放行57億美元的築牆經費，他可能逕自頒布緊急命令。他說：「我仍會建轖，我們將把牆建好。至於我會不會宣布全國緊急令，你們可拭目以待。」

談到裴洛西時，川普說：「我跟她確實總是處得很好，但現在我不再認為如此了… 我認為她的行為對國家造成莫大的傷害。」