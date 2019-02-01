國情咨文主題是「團結」 川普：不希望充滿火氣

2019-02-01 16:41 世界日報 編譯 世界日報 編譯 黃秀媛 ／綜合31日電



美國總統川普。 歐新社 分享 facebook

幾經波折後，川普總統將於本月5日蒞臨國會發表國情咨文演說；他31日表示，在政府分裂下發表的首次國情咨文將以「團結」做主題，不會「全部充滿火氣」；他也尊重將代表民主黨提出辯駁的史黛西‧艾布蘭（Stacey Abrams）。

艾布蘭將是歷來第一個對總統國情咨文代表反對黨提出辯駁的黑人婦女；去年期中選舉期間，川普曾批評她「完全不夠格」，現在卻反過來說：「我希望她表現得很好。我尊重她。」

川普也告訴保守派盟友，他希望在國情咨文納入堅定的反墮胎談話。川普認為這是激勵福音派支持者，並拉攏溫和派選民的良機。

白宮助理說，預計長約一小時的國情咨文演說將涵蓋廣泛議題，包括號召兩黨團結合作，因為川普不希望他第三次在國會聯席會議前發表的演說「全部充滿火氣」。

川普甚至可望向最近因築牆經費跟他鬥得不可開交的眾院議長波洛西表現「熱情溫暖」姿態。

川普及其文膽團隊過去數周向外界顧問、部會首長及共和黨國會議員廣泛徵求意見；每次擬好新稿，川普通常會拿回白宮居所用黑色簽字筆勾畫，然後與主持擬稿的白宮政策顧問米勒討論修改和增減。

白宮助理說，雖有墮胎之類的爭論議題，不過總統主要想像去年的國情咨文一樣，整體投射團結信息。

一名白宮官員說：「演說將聚焦我們已達成的兩黨共同成就，並展望我們應能與民主黨共同合作的領域。」

白宮官員說，川普很尊重一年一度的國情咨文傳統，認為這是表現總統風範，並向民主黨施壓促使他們合作的機會。

除了討論邊界安全和移民，川普也打算呼籲共同立法改善基本建設和降低藥價。波洛西已表示願意就這兩個議題與川普合作。

在中美正進行新一輪貿易談判之時，川普也可望談到貿易問題。

不過，移民或許是川普最棘手的難題，而消息人士透露他正尋求在更強力執法與緩和語氣之間保持平衡。

川普的親近友人指出，演講稿擬得再好，川普都可能信口開河，攪亂助理精心安排的計畫。他說：「根據往例，當晚最辛苦的就是操作字幕機的人。」