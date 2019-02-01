親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

勞資談判破裂！華航機師工會不排除春節期間罷工

國情咨文主題是「團結」 川普：不希望充滿火氣

2019-02-01 16:41世界日報 編譯黃秀媛／綜合31日電

美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社
分享

幾經波折後，川普總統將於本月5日蒞臨國會發表國情咨文演說；他31日表示，在政府分裂下發表的首次國情咨文將以「團結」做主題，不會「全部充滿火氣」；他也尊重將代表民主黨提出辯駁的史黛西‧艾布蘭（Stacey Abrams）。

艾布蘭將是歷來第一個對總統國情咨文代表反對黨提出辯駁的黑人婦女；去年期中選舉期間，川普曾批評她「完全不夠格」，現在卻反過來說：「我希望她表現得很好。我尊重她。」

川普也告訴保守派盟友，他希望在國情咨文納入堅定的反墮胎談話。川普認為這是激勵福音派支持者，並拉攏溫和派選民的良機。

白宮助理說，預計長約一小時的國情咨文演說將涵蓋廣泛議題，包括號召兩黨團結合作，因為川普不希望他第三次在國會聯席會議前發表的演說「全部充滿火氣」。

川普甚至可望向最近因築牆經費跟他鬥得不可開交的眾院議長波洛西表現「熱情溫暖」姿態。

川普及其文膽團隊過去數周向外界顧問、部會首長及共和黨國會議員廣泛徵求意見；每次擬好新稿，川普通常會拿回白宮居所用黑色簽字筆勾畫，然後與主持擬稿的白宮政策顧問米勒討論修改和增減。

白宮助理說，雖有墮胎之類的爭論議題，不過總統主要想像去年的國情咨文一樣，整體投射團結信息。

一名白宮官員說：「演說將聚焦我們已達成的兩黨共同成就，並展望我們應能與民主黨共同合作的領域。」

白宮官員說，川普很尊重一年一度的國情咨文傳統，認為這是表現總統風範，並向民主黨施壓促使他們合作的機會。

除了討論邊界安全和移民，川普也打算呼籲共同立法改善基本建設和降低藥價。波洛西已表示願意就這兩個議題與川普合作。

在中美正進行新一輪貿易談判之時，川普也可望談到貿易問題。

不過，移民或許是川普最棘手的難題，而消息人士透露他正尋求在更強力執法與緩和語氣之間保持平衡。

川普的親近友人指出，演講稿擬得再好，川普都可能信口開河，攪亂助理精心安排的計畫。他說：「根據往例，當晚最辛苦的就是操作字幕機的人。」

川普白宮民主黨
春節出遊必備！國道、天氣即時資訊報你知→

相關新聞

影／美中西部冷爆 各種「極凍奇觀」一次看

2019-02-01 17:37

冰封魔咒 美國小鎮競逐最冷寶座

2019-02-01 17:29

協助孕婦非法來美產子 南加州月子中心19人被起訴

2019-02-01 16:41

川普揚言頒緊急令築牆 稱總統職是「魯蛇」工作

2019-02-01 16:27

昨罵情報圈「天真」 川普今改口：跟情報圈看法一致

2019-02-01 15:11

美特檢通俄案 川普說他不是調查目標

2019-02-01 14:48

北美急凍 出現幻日等罕見自然現象

2019-02-01 14:43

美月子中心案涉陸官員 起訴很敏感

2019-02-01 14:25

歹徒「郵筒釣魚」 華男險失7000美元

2019-02-01 13:19

華氏-51度 愛阿華大學醫科學生疑凍死

2019-02-01 11:37

芝加哥連華氏零下16度 凍土裂開引發「冰震」

2019-02-01 11:32

共和黨打臉川普 參院決議反對從敘利亞、阿富汗撤軍

2019-02-01 08:13

鴻海百億美元投資生變 衝擊川普連任之路

2019-02-01 00:46

看威脅報告不順眼 川普嗆情治首長 「該回學校去」

2019-02-01 00:09

通俄門報告公不公開 川普：讓司法部決定

2019-01-31 19:40

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

雪中作樂！學校要學生在家好好玩 千萬別出門

2019-01-31 18:56

影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19

明天過後的美國：芝加哥-31℃，「極地渦漩」急凍中西部

2019-01-31 14:22

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

習近平致函川普 盼雙方各退一步

2019-02-01 06:14

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

鴻海百億美元投資生變 衝擊川普連任之路

2019-02-01 00:46

影／劉鶴口誤？承諾採購美大豆500萬噸 鬧出誤會

2019-02-01 13:34

影／跆拳道正妹「胸」狠 朱學恒暈了：我都在看屁股

2019-02-01 16:04

以色列沿海發電廠 招來大量沙魚

2019-01-31 23:21

川普：3月1日前可能與習近平會面不只一次

2019-02-01 08:20

英國脫歐一團亂 其他國家引為借鏡

2019-01-31 21:55

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

川普接待劉鶴 排排坐像聽訓

2019-02-01 11:45

佛州竊賊挖地道直通銀行 引發路面下陷曝光

2019-01-31 20:20

川普熱情迎劉鶴 白宮重申結構改革與關稅期限

2019-02-01 07:20

你愛凱特還是梅根？英版宮鬥劇 演成網路霸凌

2019-02-01 11:00

就怕美制裁禁供應零部件 華為部分生產線將遷回中國

2019-01-31 22:10

陸方解讀：中美磋商 釋放三點清晰信號

2019-02-01 10:48

美中貿易談判 待川習會拍板

2019-01-31 23:58

日航機打滑困成田機場滑行道 機上201人無恙

2019-02-01 11:26

英國女厭食像瀕死乾屍 靠巧克力獲救變健康正妹

2019-02-01 12:19

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

印尼亞齊18歲男女公開摟抱 先關押再受鞭刑

2019-01-31 22:25

傳俄助馬杜洛 運走委國20噸黃金

2019-01-31 22:09

北美急凍 出現幻日等罕見自然現象

2019-02-01 14:43

承建大馬鐵路恐告吹 傳中國表態費用可減半

2019-01-31 22:05

環時社評：富士康「愛美國」不可能放在「愛利潤」之上

2019-02-01 09:05

美企兩路並進 籲終結貿易戰

2019-02-01 02:03

沙烏地阿拉伯 王儲掃蕩貪腐 收回1,070億美元資產

2019-02-01 02:00

名家瞭望／朱民：醒醒吧，關稅解決不了貿易逆差

2019-02-01 01:47

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

委國20噸黃金運到哪？俄飛機沒運走 又來了杜拜貨機

2019-02-01 14:14

女友變繼妹！雙方父母執意結婚 小情侶被逼分手

2019-02-01 13:50

美研究顯示：3至6歲兒童約40%用太多牙膏！牙齒易生斑

2019-02-01 08:49

中美貿易磋商結束 北京稱「取得重要階段性進展」

2019-02-01 10:08

她與姐夫不倫戀4年還墮胎 被分手怒砍親姐68刀

2019-02-01 17:07

持假護照入泰被捕 經濟犯秦庠鈺堅不認罪

2019-01-31 19:36

共和黨打臉川普 參院決議反對從敘利亞、阿富汗撤軍

2019-02-01 08:13

薪資竟比十年前少1/3！英實質所得下滑為先進國家最慘

2019-02-01 13:10

急凍估美損失4345億元 芝加哥兩機場取消逾4000航班

2019-02-01 10:34

鮑爾談話 暗示美經濟疲軟

2019-02-01 01:56

加學者：加中昔日友好 如今再也回不去

2019-02-01 14:26

中美談判結束 中方：雙向實施框架達共識

2019-02-01 11:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top