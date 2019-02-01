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協助孕婦非法來美產子 南加州月子中心19人被起訴

2019-02-01 16:41世界日報 記者楊青／洛杉磯報導

月子中心三年調查收網，公布16名逃犯名單。 世界日報記者王善言／攝影
月子中心三年調查收網，公布16名逃犯名單。 世界日報記者王善言／攝影
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聯邦執法部門長達三年、針對非法國際月子中心案的調查1月31日收網；南加州兩家華人月子中心的三名經營者當天早上被捕，分別被控共謀、簽證詐欺和洗錢罪，三人當天下午在聖塔安那聯邦法院過堂，另一家月子中心的鄧姓經營者目前人在中國；這起史上最大的月子中心刑事犯罪起訴案，共有19人被起訴，除這四名月子中心經營者、其中一人的配偶，還有之前被指定為檢方污點證人的前產婦和家屬，但16名被告在逃。

幫助來美產子 導致孕婦觸法

聯邦檢察官辦公室發言人Thom Mrozek 說，這是司法部門首次對以詐欺手段，協助婦女來美生產的機構，提出刑事起訴；其中大部分案子涉嫌向來自中國的孕婦來美生產提供幫助，並導致部分孕婦在美國觸犯法律。

31日被捕的三名被告分別是：李冬媛（Dong Yuan Li），41歲，爾灣居民；劉維岳（Michael Wei Yueh Liu），53歲，庫卡蒙加牧場居民；董晶（Jing Dong），42歲，芳塔那市居民。三人除被控移民詐欺、國際洗錢和偷盜等罪名，劉維岳還被控退稅詐欺。

根據起訴書，31日被捕的三名被告以及他們經營的月子中心，以美國空氣好、污染少、華人在美國政府部門工作具有更多的優先權、美國的公立學校從初中到高中全部免費、政治穩定、老年福利奇好無比以及生個美國公民等理由，吸引中國孕婦。

優孕月子中心 2年獲暴利300萬美元

根據起訴書，李冬媛在爾灣經營一家名為優孕（You Win USA）的月子中心，廣告稱其在中美兩地有100名員工團隊，服務超過500名中國孕婦來美生產。她在爾灣租用20套公寓，向每名孕婦收取4萬至8萬元費用，兩年從中國獲得300萬美元的暴利。

起訴書並稱，李冬媛還曾與客戶商議，一旦產檢發現懷的是女孩，如果決定流產，可討回訂金。

對李冬媛案的調查並牽出另一個案子，即華裔律師梁志毅因被控協助污點證人逃回中國而被檢控，被判入獄21個月。

星星成立20年 4000孕婦來自中國

另一個被告是65歲的前爾灣居民鄧文瑞（Wen Rui Deng），據信現在中國。他之前在洛杉磯縣經營星星月子護理中心（Star Baby Care），據稱成立於1999年，在羅蘭岡租借30套、爾灣租借10套房子做為月子中心，先後從中國、香港和台灣，協助8000名孕婦來美生產，其中4000人來自中國大陸。

快樂寶寶 客戶包括中國官員

被告劉維岳和董晶被控在聖博納汀諾經營「快樂寶寶」（USA Happy Baby Inc），該月子中心使用庫卡蒙加牧場和爾灣等地的公寓，服務的客戶不乏中國政府官員，包括在河南人民廣播電台、北京地區公安局和哈爾濱醫學院等機構的客戶，有的孕婦收取高達10萬美元費用。

劉維岳和「快樂寶寶」同時被控，在三年中詐欺退稅190萬元，劉和董同時被控僅在2013至2014年間，利用14家不同的銀行收取從中國轉帳超過340萬元的國際匯款。

聯邦檢察官辦公室31日也公布了被起訴的其他逃犯名單。

月子中心三年調查收網，公布16名逃犯名單。 世界日報記者張越／翻攝
月子中心三年調查收網，公布16名逃犯名單。 世界日報記者張越／翻攝
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月子中心三年調查收網，公布16名逃犯名單。 世界日報記者張越／翻攝
月子中心三年調查收網，公布16名逃犯名單。 世界日報記者張越／翻攝
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月子中心孕婦詐欺
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