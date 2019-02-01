親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

沈富雄：韓國瑜不得不選總統 選了十之八九會當選

績效就是正義？ 警察違法濫權問題出在哪？

北美急凍 出現幻日等罕見自然現象

2019-02-01 14:43聯合報 記者季晶晶╱即時報導

極地渦旋近日造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見的自然現象，包括聽到霜震（Frost Quakes）或看到幻日（Sun dogs）。

地下水或滲入泥土中的雪水因急凍而膨脹，使土壤或岩石像凍結的水管一樣破裂，並發出神秘爆裂聲時，稱為霜震（學名cryoseism）。

大多數人從來沒聽過，但包括芝加哥、俄亥俄州和賓州在內的美國中西部居民，紛紛表示周三因為聽到巨響而醒來。

芝加哥電視台WGN的臉書網頁有網友艾柯哈特（Melissa Eckhart）留言：「昨晚聽到兩聲巨響，以為我的房子垮了。」

貝克（Chastity Clark Baker）寫道：「覺得自己瘋了！整晚都聽到這聲音，結果一夜無眠。我嚇壞了，還以為是暖氣爐（的聲音）。我不斷地在屋裡穿梭，把每個人的外套都放到桌上，以防我們必須逃到屋外。」

其他人則見識到天空裡出現兩個或三個太陽、稱為「幻日」的大氣光學現象。

美國國家氣象局（US National Weather Service）說，這是陽光經六角形柱狀冰晶折射，視冰晶所在位置，在真正太陽的左側或右側，或左右兩側，22度的方位形成太陽幻影。太陽低的時候最亮。

根據國家氣象局網頁，「通常靠太陽近的顏色偏紅，離得遠的偏藍。」

幻日現象大多在加拿大出現。

網友藍金在推特貼文表示：「天氣冷到產生幻日，冷到你真能看見形成幻日現象的冰晶懸在空中。」

另外，在急凍的酷寒天氣當中，有人頭髮結凍。美國愛阿華州一名女子，周三在氣溫降至攝氏零下25度時走到門外，她把長髮因為冰凍而倒立的照片上傳到推特：「愛阿華真有這麼冷？」獲得眾多網友轉傳。

極地渦旋造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見自然現象，例如頭髮結凍。翻攝自Ta...
極地渦旋造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見自然現象，例如頭髮結凍。翻攝自Taylor Scallon推特帳戶
分享
極地渦旋造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見的自然現象，包括聽到「霜震」。美聯...
極地渦旋造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見的自然現象，包括聽到「霜震」。美聯社
分享
極地渦旋造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見的自然現象「幻日」。翻攝自iren...
極地渦旋造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見的自然現象「幻日」。翻攝自irenah@IrenaHauck推特帳戶
分享

氣象局芝加哥

相關新聞

美特檢通俄案 川普說他不是調查目標

2019-02-01 14:48

美月子中心案涉陸官員 起訴很敏感

2019-02-01 14:25

影／劉鶴口誤？承諾採購美大豆500萬噸 鬧出誤會

2019-02-01 13:34

歹徒「郵筒釣魚」 華男險失7000美元

2019-02-01 13:19

華氏-51度 愛阿華大學醫科學生疑凍死

2019-02-01 11:37

芝加哥連華氏零下16度 凍土裂開引發「冰震」

2019-02-01 11:32

共和黨打臉川普 參院決議反對從敘利亞、阿富汗撤軍

2019-02-01 08:13

鴻海百億美元投資生變 衝擊川普連任之路

2019-02-01 00:46

看威脅報告不順眼 川普嗆情治首長 「該回學校去」

2019-02-01 00:09

通俄門報告公不公開 川普：讓司法部決定

2019-01-31 19:40

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

雪中作樂！學校要學生在家好好玩 千萬別出門

2019-01-31 18:56

影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19

明天過後的美國：芝加哥-31℃，「極地渦漩」急凍中西部

2019-01-31 14:22

聯邦員工加薪案 美眾院通過

2019-01-31 14:08

想搶銀行臨陣退縮？ 美國警方尋黑衣女

2019-01-31 13:47

超萌！美國維州動物園喜迎獵豹七胞胎

2019-01-31 12:25

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

台灣兩男雪梨送Uber Eats 遭公車撞上慘死他鄉

2019-01-31 15:25

習近平致函川普 盼雙方各退一步

2019-02-01 06:14

川普：美中貿易談判順利 但「川習會」才能達協議

2019-01-31 21:46

日本女警為貼補生活費 下海兼差3個月賺2萬

2019-01-31 17:21

鴻海百億美元投資生變 衝擊川普連任之路

2019-02-01 00:46

以色列沿海發電廠 招來大量沙魚

2019-01-31 23:21

川普：3月1日前可能與習近平會面不只一次

2019-02-01 08:20

兩國關係面臨挑戰 加拿大不排除派特使赴中

2019-01-31 15:01

兩月嬰過瘦最終餓死 母只顧拍照發文：跟他爸一樣帥

2019-01-31 15:13

英國脫歐一團亂 其他國家引為借鏡

2019-01-31 21:55

華爾街日報：陸官員提議 下月在大陸舉辦川習會

2019-01-31 22:19

購物專家說 好市多這九種商品最優惠

2019-01-31 22:56

佛州竊賊挖地道直通銀行 引發路面下陷曝光

2019-01-31 20:20

川普接待劉鶴 排排坐像聽訓

2019-02-01 11:45

影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19

就怕美制裁禁供應零部件 華為部分生產線將遷回中國

2019-01-31 22:10

美中貿易談判 待川習會拍板

2019-01-31 23:58

陸方解讀：中美磋商 釋放三點清晰信號

2019-02-01 10:48

你愛凱特還是梅根？英版宮鬥劇 演成網路霸凌

2019-02-01 11:00

影／劉鶴口誤？承諾採購美大豆500萬噸 鬧出誤會

2019-02-01 13:34

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

傳俄助馬杜洛 運走委國20噸黃金

2019-01-31 22:09

印尼亞齊18歲男女公開摟抱 先關押再受鞭刑

2019-01-31 22:25

英國女厭食像瀕死乾屍 靠巧克力獲救變健康正妹

2019-02-01 12:19

日航機打滑困成田機場滑行道 機上201人無恙

2019-02-01 11:26

美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27

美企兩路並進 籲終結貿易戰

2019-02-01 02:03

環時社評：富士康「愛美國」不可能放在「愛利潤」之上

2019-02-01 09:05

沙烏地阿拉伯 王儲掃蕩貪腐 收回1,070億美元資產

2019-02-01 02:00

日經：鴻海暫緩美、中合計200億美元面板計畫

2019-01-31 16:53

LVMH執行長阿諾特財富一夕暴漲43億美元 逼近巴菲特

2019-01-31 20:42

名家瞭望／朱民：醒醒吧，關稅解決不了貿易逆差

2019-02-01 01:47

持假護照入泰被捕 經濟犯秦庠鈺堅不認罪

2019-01-31 19:36

美研究顯示：3至6歲兒童約40%用太多牙膏！牙齒易生斑

2019-02-01 08:49

中美貿易磋商結束 北京稱「取得重要階段性進展」

2019-02-01 10:08

鴻海威州投資生變 凸顯川普重振美製造業困境

2019-01-31 15:52

華爾街羅賓漢：美股將飛漲 只欠這東風

2019-01-31 23:02

共和黨打臉川普 參院決議反對從敘利亞、阿富汗撤軍

2019-02-01 08:13

女友變繼妹！雙方父母執意結婚 小情侶被逼分手

2019-02-01 13:50

薪資竟比十年前少1/3！英實質所得下滑為先進國家最慘

2019-02-01 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top