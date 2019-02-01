北美急凍 出現幻日等罕見自然現象

2019-02-01 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



極地渦旋近日造成北美急凍，部分美加地區居民遇上罕見的自然現象，包括聽到霜震（Frost Quakes）或看到幻日（Sun dogs）。

地下水或滲入泥土中的雪水因急凍而膨脹，使土壤或岩石像凍結的水管一樣破裂，並發出神秘爆裂聲時，稱為霜震（學名cryoseism）。

大多數人從來沒聽過，但包括芝加哥、俄亥俄州和賓州在內的美國中西部居民，紛紛表示周三因為聽到巨響而醒來。

芝加哥電視台WGN的臉書網頁有網友艾柯哈特（Melissa Eckhart）留言：「昨晚聽到兩聲巨響，以為我的房子垮了。」

貝克（Chastity Clark Baker）寫道：「覺得自己瘋了！整晚都聽到這聲音，結果一夜無眠。我嚇壞了，還以為是暖氣爐（的聲音）。我不斷地在屋裡穿梭，把每個人的外套都放到桌上，以防我們必須逃到屋外。」

其他人則見識到天空裡出現兩個或三個太陽、稱為「幻日」的大氣光學現象。

美國國家氣象局（US National Weather Service）說，這是陽光經六角形柱狀冰晶折射，視冰晶所在位置，在真正太陽的左側或右側，或左右兩側，22度的方位形成太陽幻影。太陽低的時候最亮。

根據國家氣象局網頁，「通常靠太陽近的顏色偏紅，離得遠的偏藍。」

幻日現象大多在加拿大出現。

網友藍金在推特貼文表示：「天氣冷到產生幻日，冷到你真能看見形成幻日現象的冰晶懸在空中。」