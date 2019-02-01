美月子中心案涉陸官員 起訴很敏感

2019-02-01 14:25 世界日報 記者 世界日報 記者 張越 ／洛杉磯報導



美國聯邦司法部31日宣布逮捕三名在南加州開辦月子中心的老闆，並且起訴了16名已經逃回中國的涉案嫌犯。雖然此案的大多數嫌犯都是2015年3月聯邦掃蕩月子中心時產生的，但時間已經過了四年，為何在中美貿易談判的關鍵時刻突然「舊事重提」？是否有政治因素？逃跑的嫌犯如何繩之以法？是否會像對待孟晚舟一樣，要求第三國逮捕他們並且引渡回美受審？司法部發言人Thom Mrozek 表示，將會採取任何可能的行動，將逃亡的嫌犯繩之以法。但他拒絕認為有政治因素。而聯邦新聞稿中特別強調這些月子中心曾服務過中國官員，似乎又有玄機。

31日是中美貿易談判的第二天，當天川普總統還會見了中方首席代表、中國國務院副總理劉鶴。但31日，聯邦機構卻對一樁四年前的舊案重新執法，逮捕三人，並且公布了另外16名已經逃往中國嫌犯的起訴書。雖然中美之間並沒有引渡條約，但這16人會不會受到孟晚舟的待遇，美國要求第三國將其逮捕並且引渡回美受審？Mrozek對本報記者表示，將會採取任何可能的行動，將他們繩之以法。不過曾經代理過幾位嫌犯的律師胡樹偉表示，引渡是極其困難並且複雜的事情，孟晚舟是因為她是華為首席財務長，而這16人只不過是來美國生孩子的普通中國公民，引渡的必要性和所耗費的資源不成比例，所以他認為引渡的可能性不大。

而在中美貿易談判的關鍵時刻抓人，是否也有給中方施加壓力，給談判增加籌碼？Mrozek給出了否定的答案。不認為有政治目的。他表示，之所以四年之後才大張旗鼓抓人起訴，主要是因為案情比較複雜，而且中途出現了證人逃回中國的事件，給案件更增加了難度。而且還有大量的證據需要從中文翻譯成英文，也需要很長時間。

在司法部公布的新聞稿中，其中特別強調，這些月子中心曾經服務過中國的政府官員或其親屬，工作單位包括中國中央電視台、中國電信、中國銀行以及兩家地方稅務局的官員。此外，還有河南人民廣播電台、北京市國安局、哈爾濱醫科大學等官方機構的孕婦或親屬。

但是，服務官員就犯法了嗎？律師胡樹偉表示，當然不犯法，但司法部也許是為了強調案情的嚴重性，起訴後增加和被告談判的籌碼。還可能是強調國家安全。就此問題，Mrozek表示，任何違反移民法的行為，都對美國的國家安全造成威脅。但在這個案件中，司法部的起訴理由並不包括損害國家安全的考量。