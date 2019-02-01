影／劉鶴口誤？承諾採購美大豆500萬噸 鬧出誤會

2019-02-01 13:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



美國總統川普31日在白宮橢圓辦公室會晤中國國務院副總理劉鶴，聽聞中方將每日採購500萬噸美國大豆，讓川普高興直指，這是「承諾的大好兆頭」，不過事後證實，雙方在溝通上鬧了點小誤會。

美中雙方分別由美國貿易代表賴海哲與劉鶴領軍，在華府進行為期2天的高層貿易談判。劉鶴在談判結束後，率團前往白宮拜會川普，同時轉交習近平致川普的信函。有消息指出，劉鶴在貿易談判時建議，川普可於2月底赴越南會晤北韓領導人金正恩後，前往海南會晤習近平。

在橢圓辦公室接見劉鶴之前，川普先對記者表示，最終協議要靠他與習近平會面來達成，希望能趕在3月1日期限前達成協定，否則「中國商品關稅就會飆漲到大大的25%」。

劉鶴在與川普會面時表示，中國「今天」(Today)將採購500萬噸美國大豆，但川普聽成「每天」(Per day)，並馬上表示「太棒了，每天耶，我們的農民會很高興」，不過他也說「這不代表雙方就會達成協議」。白宮會後則澄清，中方是同意額外採購5百萬公噸美國大豆，但不是每天都買，也沒有提出確切的時間框架。

中美兩國於去年12月同意進行90天協商，以化解越演越烈的貿易戰鬥，中方隨後同意採購大批美國大豆，美方則堅持中方要在保護政策、智慧財產權與市場准入等議題上進行改革。