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歹徒「郵筒釣魚」 華男險失7000美元

2019-02-01 13:19世界日報 記者劉大琪╱紐約報導

紐約市郵筒釣魚案頻發，不法分子利用工具從街邊郵筒內偷走信件竊取信息，信封內若有支票還會被篡改冒領；日前一名華裔男子郵寄支票繳交公寓的維持費(maintenance fee)，但遭不法分子偷竊並篡改姓名和金額，幸好該男子的銀行帳戶內沒有那麼多錢，才免去7000美元的損失。

家住布碌崙(布魯克林)的華裔男子林松(化名)，每月需支付1000多元的公寓維持費，「我們大樓沒有網上支付系統，所以每次都要郵寄支票」；上月他付費時遭遇郵筒釣魚案，有不法分子將他的信件偷走，發現內有支票，更擅自更改支付對象姓名、又把金額的首個數字「1」改成「8」，試圖通過手機app冒領。

「幸好我支票帳戶(checking account)裡的錢不多，多數都在儲蓄帳戶(savings account)裡，所以對方兌現時出現跳票的情況，我才沒有白白損失7000美元。」林松表示，雖然看到很多新聞報導郵筒釣魚案，但從沒想過自己會遇上，無奈不法分子「手段高明」的同時，他也感到害怕。

警方表示，郵筒釣魚案中，不法分子的目的在於盜取個資，包括社會安全號、銀行帳戶信息等，如果發現信件內含有支票，也會篡改姓名和金額不當得利，對寄件人造成財產損失。

警方說，不法分子通常會準備一種化學試劑，先消除支票上原來的金額和名字，再換上更大的數額和不同的人名；「釣魚」時則會使用一個壓扁的瓶子，在瓶外塗上膠水，繫上繩子塞進郵筒黏出信封。

因為此類案件近期頻發，全市各地正陸續更換新的、投信口更小的郵筒，防止不法分子塞進工具作案；警方建議民眾使用新郵筒或到郵局內投信，另外也要定期檢查銀行帳單，發現可疑情況及時向銀行反映和報案。

華裔男子遭「郵筒釣魚」，支票被篡改，險損失7000美元，美警提醒慎防。 記者劉大...
華裔男子遭「郵筒釣魚」，支票被篡改，險損失7000美元，美警提醒慎防。 記者劉大琪攝影
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