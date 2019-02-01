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華氏-51度 愛阿華大學醫科學生疑凍死

2019-02-01 11:37世界日報 記者董宇╱芝加哥報導

愛阿華大學一名男學生於30日凌晨被發現死於校園內，死因可能與華氏零下51度(約攝氏-46度)的極寒天氣有關。根據地方電視台KCRG-TV報導，愛阿華大學校警於當日凌晨2時48分，在郝西大樓(Halsey Hall)後發現失去知覺的18歲醫學專業一年級學生貝爾茲(Gerald Belz)，緊急送醫後因救治無效宣布死亡，警方尚未公布準確死因。

警方發現貝爾茲時他身處零下51度的寒風中，相信極寒氣溫是致死原因之一，警方則表示，貝爾茲體內酒精含量為零，同時排除謀殺嫌疑。

「他是一個外表強硬好兒子」貝爾茲父親邁克爾(Michael)說，畢業於雪達皮茲肯尼迪高中(Cedar Rapids Kennedy High School)的貝爾茲富有同情心、交友廣泛，未來想成為一名心臟病專家。

愛阿華大學30日、31日均停課，警方正在調查貝爾茲死因。

另一凍死案例發生在伊利諾州，一名82歲男子日前試圖進入家門時摔倒，數小時後在門外被人發現，死因與長期滯留在寒冷的室外有關。

印第安納州因道路結冰發生車禍導致三人死亡，根據WBND電台報導，22歲警察基瑟(Ethan Kiser)和妻子駕駛一輛SUV在路面行駛，突然滑向另一輛SUV，基瑟夫婦和另一車駕駛死亡。

此外，一名芝加哥男子遭鏟雪車撞死，一名密爾沃基男子凍死在車庫。

極地旋渦侵襲令美中地區達到數十年最低溫，不僅1400多次航班停飛、鐵路凍脫軌、郵局停送信件，學校、政府機構、商業、基礎設施於30日、31日停運。根據氣象局數據，芝加哥和密爾沃基30日最低氣溫23度、明尼阿波利斯零下27度、南達克他州的甦爾福斯(Sioux Falls)零下25度。

芝加哥

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