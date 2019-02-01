芝加哥連華氏零下16度 凍土裂開引發「冰震」

2019-02-01 11:32 世界日報 記者 世界日報 記者 董宇 ╱芝加哥報導



美國芝加哥30、31日氣溫低於零下16度，連續兩天打破55年前零下15度的最低氣溫紀錄，由於氣溫驟降零度以下發生「冰震(Ice Quake)」現象，許多人稱被巨大的崩裂聲震醒，甚至有人報告感受到震動。

近日極度寒流侵襲美中地區，芝加哥市一夜之間溫度驟降零度以下，體感溫度(wind chill)更降至零下45至55度，有人聽到破裂和爆炸的聲音、甚至感受到震動。法新社 分享 facebook

近日極度寒流侵襲美中地區，芝市一夜之間溫度驟降零度以下，體感溫度(wind chill)更降至零下45至55度，有人聽到破裂和爆炸的聲音、甚至感受到震動。

根據ABC7報導，這種巨大的聲音是由自然現象「低溫地震(cryoseism)」引起的，也被稱為「冰震」或「霜凍地震(frost quake)」，是一種因水飽和或冰飽和的凍土或岩石突然開裂引起的地震活動。

滲入地下的水會因低溫結冰膨脹，給周圍環境帶來壓力，壓力不斷累積，直到冰凍的土壤或岩石以「低溫地震」的形式爆炸性地解除，這也是部分地區在建築設計和工程中的一個考量因素。

另外，一些聲響可能來自房屋本身，極度低溫會引起房屋內的管道和屋頂上的水膨脹，導致牆壁和屋頂爆裂或吱吱作響，木材、塑料等其他家用建築材料會在天冷時收縮，互相摩擦發出巨大聲音。

根據芝加哥官方紀錄，歐海爾(O`Hare)31日的氣溫為華氏零下23度，比1966年1月31日最低氣溫零下15度還要低8度，歐海爾30日凌晨2時最低氣溫為零下16度，打破1966年1月30日零下15度的低溫紀錄。芝加哥歷史上最低氣溫，是1985年1月20日的零下27度。