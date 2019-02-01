美中能否達成最終協議？川普說取決於川習會

2019-02-01 08:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 劉忠勇 ╱即時報導



美國總統川普宣布美中貿易協商頗有進展，並表示可能不久會和中國國家主席習近平碰面，敲定雙方可能達成貿易協議的細節。

川普周四會見中國國務院副總理劉鶴後表示，他對美中達成「歷來最大交易 」感到樂觀。川習會目前尚未敲定明確日期，只知道美國貿易代表賴海哲和美國財長米努勤2月初將率團前往北京 。

川普周四發推文稱：「雙方都有良好的意願和精神，會談進展順利。」他又發另一條推文說：「直到我的朋友習近平和我近期會面，討論並就若干長期而困難的重點達成協議之前，不會敲定最後協議。」

美國貿易代表賴海哲與劉鶴周四展開了第二天也是最後一天的談判，這也是自川普12月1日與習近平會晤宣布達成為期90天的休戰以來，雙方為結束貿易戰舉行的最高階層的磋商。川普早先在白宮談話時表示，他認為和中國的協議有可能在3月1日之前達成。倘若做不到，他就會落實將對2,000億美元中國商品關稅稅率上調一倍以上的方案。同時，白宮就與中國的貿易談判發表聲明，稱總統川普「重申在布宜諾斯艾利斯達成共識的90天期限是嚴格的最後期限，（除非到3月1日達成協議，否則）美國將加徵關稅。」

了解談判情況的知情人士透露，除了邀請川普在會晤北韓領導人金正恩後和習近平見面外，中方在本周的談判中沒有提出任何新的重大建議。

本輪談判料無突破性協議，白宮此前表示將發布一份總結聲明，通報在中國技術轉讓、智慧財產權實踐、開放市場、承諾購買更多美國商品等核心問題上的進展情況。

川普表示，要想達成可以為美國所接受的協議，關鍵在於中國開放經濟，包括金融服務業、製造業、農業和投資等各個領域。

不過，川普周四發表的這些推文，也是他迄今為止對達成結束美中貿易戰的協議所表達出的最明確願望。