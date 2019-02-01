看威脅報告不順眼 川普嗆情治首長 「該回學校去」

2019-02-01 00:09 聯合報 本報系記者顏伶如／綜合報導



美國總統川普在推特開砲，批評美國情治界幾位最高首長。 （美聯社） 分享 facebook

美國情治首長一月廿九日在參院情報委員會就「全球威脅評估」報告的證詞，顯然讓美國總統川普不滿。川普一月卅日在推特發文點名情治高層首長，表示「或許他們應該重回學校」。

美國聯邦調查局（ＦＢＩ）局長雷伊、中央情報局（ＣＩＡ）局長哈斯珀和國家情報總監柯茨出席國會聽證會說明年度「全球威脅評估」報告時指出，伊朗持續與各方合作遵守限核協議，北韓領導人金正恩則不會放棄核武，伊斯蘭國、俄國和中國大陸仍是美國的國安威脅。這些說法和川普強硬對付伊朗並和北韓談判等政策頗有出入。

對於情治首長的報告，川普在推文中提出不同意見。川普說，對於伊朗的威脅，「這些情報界人士顯得極度消極和天真，他們錯了」。

川普強調他對於國家安全問題的看法才是對的，並說伊斯蘭國「很快就會被摧毀」，北韓非核化的機會非常高。

紐約時報說，「全球威脅評估」其實只是美國情治單位每年例行活動，概略說明美國面臨的威脅，以往白宮通常不會過問此事。不過，川普顯然認為今年報告內容是衝著他的外交政策而來。

眾院情報委員會主席、民主黨加州國會眾議員謝安達表示，總統對於自己手下情報機關的報告嗤之以鼻，如此狀況非常危險。謝安達說：「如果忽略這些情報訊息，做出來的決策將是非常差勁。」

共和黨威斯康辛州聯邦眾議員蓋拉格也為情治單位辯護，表示這些機構所執行的任務都極為艱難，「而且他們實際上也都在推動著總統的施政要項。」

國防情報局前副局長魏茲指出，川普對於情治機關首長的抨擊，恐將危害美國情資工作。魏茲表示，情報機構的官員並不喜歡與總統發生歧見，川普的發言卻讓這些首長感到非常尷尬。