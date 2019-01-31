雪中作樂！學校要學生在家好好玩 千萬別出門

侵襲中西部的極度寒流至少已造成八個人喪生，也釀成極大災害；但在照顧學童方面，各學區倒是各出奇招，就是要克服嚴寒氣候，通知學生家長把孩子留在家裡不要上學。

從南北達科它州到密蘇里、賓州，天寒地凍，都以特別的方式「宣布」。

密西根史瓦茲溪鎮學區主管美茵卡（Ben Mainka)和校長克琴(Jim Kitchen)製作了一段錄影放到YouTube上，結果瘋傳；他們帶上太陽眼鏡，用讚美主(Hallelujah)的曲調唱出不必上學的歌詞：「下雪天，大冷天，在家別出門，在家好好玩，當做家庭日。」

隔兩天，這兩位教育工作者改用迪斯奈電影「冰雪奇緣」（Frozen）主題曲Let it Go宣布停課。

大聯盟堪薩斯皇家隊廣播員樂費伯(Ryan Lefebvre)替密蘇里州Lees Summit學區宣布停課，因為「外頭太冷啦。」

樂費伯錄影時戴上帽子穿著厚襖，告訴同學們30號的作業是「幫別人做件好事」和「好好玩。」

南達科它州怕克學區則由「講話的熱狗」在錄影中告訴大家，「我是熱狗。我需要熱。我不是冷狗。別上學唷，太冷了啦。」

這隻有眼睛、有牙齒，塗著芥末醬的麵包「熱狗」先生建議同學們在家看Netflix節目或烤些餅乾，但別玩「要塞英雄」(Fortnite)！

該學區主管德播爾(Donavan DeBoer)說，變化一下，讓小朋友知道上學不是只有讀寫算，透過新科技讓他們「體驗一下好玩的東西」也不錯。

另外，美聯社報導，這波暴風雪和酷寒30日370個紅十字會主辦的捐血運動因天氣不好取消，導致本月間估計損失1萬1600人次捐血。

94名選手退出30日在明尼蘇達州東北部結束的箭頭135極度耐力考驗，只有52人完成這項徒步、滑雪或騎單車跨越135哩長路程的比賽。