親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美國起訴孟晚舟
美中貿易新進展
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

財源滾滾來！12星座過年偏財運揭曉 最旺TOP3是他們

雪中作樂！學校要學生在家好好玩 千萬別出門

2019-01-31 18:56世界日報 記者張聲肇、編譯黃秀媛／綜合報導

侵襲中西部的極度寒流至少已造成八個人喪生，也釀成極大災害；但在照顧學童方面，各學區倒是各出奇招，就是要克服嚴寒氣候，通知學生家長把孩子留在家裡不要上學。

從南北達科它州到密蘇里、賓州，天寒地凍，都以特別的方式「宣布」。

密西根史瓦茲溪鎮學區主管美茵卡（Ben Mainka)和校長克琴(Jim Kitchen)製作了一段錄影放到YouTube上，結果瘋傳；他們帶上太陽眼鏡，用讚美主(Hallelujah)的曲調唱出不必上學的歌詞：「下雪天，大冷天，在家別出門，在家好好玩，當做家庭日。」

隔兩天，這兩位教育工作者改用迪斯奈電影「冰雪奇緣」（Frozen）主題曲Let it Go宣布停課

大聯盟堪薩斯皇家隊廣播員樂費伯(Ryan Lefebvre)替密蘇里州Lees Summit學區宣布停課，因為「外頭太冷啦。」

樂費伯錄影時戴上帽子穿著厚襖，告訴同學們30號的作業是「幫別人做件好事」和「好好玩。」

南達科它州怕克學區則由「講話的熱狗」在錄影中告訴大家，「我是熱狗。我需要熱。我不是冷狗。別上學唷，太冷了啦。」

這隻有眼睛、有牙齒，塗著芥末醬的麵包「熱狗」先生建議同學們在家看Netflix節目或烤些餅乾，但別玩「要塞英雄」(Fortnite)！

該學區主管德播爾(Donavan DeBoer)說，變化一下，讓小朋友知道上學不是只有讀寫算，透過新科技讓他們「體驗一下好玩的東西」也不錯。

另外，美聯社報導，這波暴風雪和酷寒30日370個紅十字會主辦的捐血運動因天氣不好取消，導致本月間估計損失1萬1600人次捐血。

94名選手退出30日在明尼蘇達州東北部結束的箭頭135極度耐力考驗，只有52人完成這項徒步、滑雪或騎單車跨越135哩長路程的比賽。

停課捐血牙齒

相關新聞

太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00

影／極地渦旋在美發威 芝加哥居民稱冷成「芝伯利亞」

2019-01-31 16:19

明天過後的美國：芝加哥-31℃，「極地渦漩」急凍中西部

2019-01-31 14:22

聯邦員工加薪案 美眾院通過

2019-01-31 14:08

想搶銀行臨陣退縮？ 美國警方尋黑衣女

2019-01-31 13:47

超萌！美國維州動物園喜迎獵豹七胞胎

2019-01-31 12:25

極地渦旋襲美中西部8死 芝加哥航班6成取消

2019-01-31 09:57

票倉威斯康辛州鴻海投資案有變 衝擊川普連任路

2019-01-31 09:31

川普築牆經費最大剋星：參院民主黨領袖的摺疊機

2019-01-31 08:45

誰是國安威脅？ 美情報首長跟川普唱反調

2019-01-30 23:44

美各州恢復聖經課 川普表態支持

2019-01-30 18:54

影／罵鄰座乘客「豬」 婦女酸言惹眾怒被請下飛機

2019-01-30 18:19

美中建交40年 美中台一代人命運改變

2019-01-30 16:35

影／美各州急防極地渦旋南襲 川普想諷全球暖化被打臉

2019-01-30 16:00

八卦雜誌公布貝佐斯傳給小三的鹹溼簡訊

2019-01-10 23:33

金正恩警告美國勿再制裁 專家：似漸感不耐

2019-01-02 00:06
看更多

熱門文章

台灣兩男雪梨送Uber Eats 遭公車撞上慘死他鄉

2019-01-31 15:25

拍片養活九口之家 AV女優三田杏宣告引退要當「普通女孩」

2019-01-31 12:15

蘋果救買氣 新iPhone降價

2019-01-31 01:37

票倉威斯康辛州鴻海投資案有變 衝擊川普連任路

2019-01-31 09:31

美起訴華為恐致全面貿戰？專家：地緣衝突的重要啟示點

2019-01-30 23:04

出兵委內瑞拉？ 美軍至少要2.5萬人

2019-01-31 00:00

中美貿易戰能否休兵 關鍵在這5人

2019-01-30 21:05

40輛瑪莎拉蒂「消失」？ 這國警察的神扯劇竟是為了…

2019-01-31 11:00

少婦扛嬰兒手推車在紐約地鐵站下樓梯 不慎失足摔死

2019-01-30 23:15

又見間諜 美國控中國籍工程師竊取蘋果商業機密

2019-01-31 08:25

美國大動作針對華為 起訴書4大重點看這裡

2019-01-30 20:43

日本女警為貼補生活費 下海兼差3個月賺2萬

2019-01-31 17:21

貝佐斯調查鹹濕偷情簡訊曝光 矛頭直指政治動機

2019-01-31 11:56

英國要分手條件真多 歐盟不解質問到底要什麼

2019-01-31 08:28

Fed一如預期按兵不動 強調未來升息將保持「耐心」

2019-01-31 05:27

第14個神秘病例出現 加拿大撤半數駐古巴人員

2019-01-31 09:45

川普築牆經費最大剋星：參院民主黨領袖的摺疊機

2019-01-31 08:45

兩國關係面臨挑戰 加拿大不排除派特使赴中

2019-01-31 15:01

兩月嬰過瘦最終餓死 母只顧拍照發文：跟他爸一樣帥

2019-01-31 15:13

誰是國安威脅？ 美情報首長跟川普唱反調

2019-01-30 23:44

極地渦旋襲美中西部8死 芝加哥航班6成取消

2019-01-31 09:57

陸官媒：中美經貿磋商進行中 現場很不尋常！

2019-01-31 12:42

曼谷空污 泰國人驚呼這輩子最嚴重

2019-01-30 20:53

美聯準會按兵不動 基準利率維持在2.25%至2.5%目標區間

2019-01-31 03:01

影／曼谷空汙逾5百學校停課 民眾：這輩子最嚴重的一次

2019-01-31 12:55

德情報單位指為國家安全 5G建設應排除華為

2019-01-31 07:47

自己決定何時感冒？ 美公司推「擤過鼻涕的衛生紙」賣到缺貨

2019-01-30 16:10

聯準會決定不升息 美股大漲道瓊指數升逾500點

2019-01-31 04:22

繼華為後 再傳中國竊取蘋果無人車機密

2019-01-31 11:38

中美貿談之際 環時轟美：中國威脅論已「邪教化」

2019-01-31 10:45

道瓊開盤大漲逾250點 受蘋果、波音財報加持

2019-01-30 22:48

美國大學去年平均投資報酬率逾8% 專家卻擔憂這點

2019-01-31 15:27

經濟結構改革歧見深 美中難達共識

2019-01-31 08:13

Fed政策聲明改了哪些措辭？ 有何意義？

2019-01-31 07:02

Fed利率不變立場轉鴿 美元下跌

2019-01-31 07:31

Fed鴿派立場激勵美股 道瓊飆漲逾400點

2019-01-31 07:21

中國經濟降溫 為何LVMH營收仍逆勢成長？

2019-01-30 22:39

沙國反貪污調查結束 國庫入帳3.3兆元

2019-01-31 11:15

美國麥當勞調漲售價 營收卻下滑

2019-01-30 23:15

安倍春節將錄影片向中國拜年 日媒稱罕見

2019-01-31 11:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top