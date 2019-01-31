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太冷防脫軌！芝加哥火車在著火的鐵軌上通行

2019-01-31 19:00世界日報 記者董宇/芝加哥報導

芝加哥大都會通勤火車系統Metra「火燒鐵軌」事件引起各界高度關注，Metra發言人吉利斯(Michael Gillis)表示，金屬鐵軌因極寒氣溫「冷縮」而分離，用火給鐵軌加熱可以重新連接鐵軌，讓火車順利行駛。

根據國家氣象局消息，因「北極旋渦」回襲引起「致命極寒天氣」，包括伊利諾伊州、威斯康辛州、明尼蘇達州、達科他州在內的美中大部分地區30日凌晨氣溫最低值零下60度，不僅皮膚暴露在外五分鐘就會凍傷，芝市鐵軌也因酷寒凍「縮水」而脫節。

根據視頻，芝市工作人員在多處鐵軌線路燃起大火，Metra列車則在火苗中穿行自如。

「Metra並不是真的火燒鐵軌。」吉利斯說，火焰實際來自於沿軌道安置的燃氣加熱器，該部門還使用管狀加熱系統和鼓風機加熱冰冷的鐵軌，讓預冷而分離的鐵路受熱膨脹重回原位，以便火車順行通常。

Metra並表示，火車可在在火焰鐵軌上安全行駛，因為火車上的柴油「只在壓力和熱量下燃燒，並非明火。」

芝市30日日出氣溫為零下23度，預計最高氣溫為零下14度，上次「火燒鐵路」是在1994年1月18日，當日氣溫為零下14度，中西部多地都有用此方法對抗嚴寒的經歷。

「只要氣溫低於冰點，我們就會啟動加熱系統」吉利斯說，零度以下鐵路接口會被冰雪堵塞，需要使用供暖系統疏通，鐵路維護人員需手動點燃加熱器、控制氣體流動。他說，工作人員每12小時輪一次班，他們並需留在現場以監視火勢，北美其他鐵路系統也會使用類似方法。

芝加哥氣象局列車

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